أفادت قناة" القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، انسحاب قوات الاحتلال من مدينة جنين ومخيمها.

تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ونشطاء فلسطينيين في مدينة جنين

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن تبادل إطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ونشطاء فلسطينيين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة خلال غارة للجيش أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين على الأقل.

وكانت جنين منذ فترة طويلة نقطة مواجهات، ويقوم جيش الاحتلال بعمليات شبه ليلية هناك منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة قبل ستة أسابيع، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

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