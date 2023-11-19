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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لوقف العدوان.. الرئيس الفلسطيني يتوجه بطلب عاجل إلى نظيره الفرنسي

صدى البلد

تلقى رئيس فلسطين محمود عباس، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وأطلع عباس ماكرون على آخر التطورات الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، مؤكدا ضرورة قيام فرنسا بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف عدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني، حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.

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كما طالب الرئيس الفلسطيني بتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، و وقف اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين على أبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وشدد الرئيس عباس على أنه ليس هناك حل أمني أو عسكري لقطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الرئيس الفلسطيني أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مخططات سلطات الاحتلال لفصل غزة.

وقدم عباس الشكر للرئيس الفرنسي ماكرون على دعوته لوقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية.

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