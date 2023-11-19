الأونروا : جرائم حرب الاحتلال ليست بطريق الخطأ أبدا

اعتبرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من عمليات دهم وتخريب وقتل تخرج جميعها عن نطاق الخطأ غير المقصود إلى الجريمة المعتمدة.

قالت الأونروا: :كنا نعتقد أن استهداف مقراتنا يتم بالخطأ لكن ما يحدث على الأرض يشي بغير ذلك وليس مقبولا".

وذكرت انها تحرص على تقديم الخدمات وتوثق كل شيء بما يتلائم مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن الأولوية الآن لديها هي في الإبقاء على حياة المدنيين وعدد النازحين آمنين والذين وصلوا في مواقعها إلى 914 ألفا.

أشارت الوكالة إلى أن لديها في مخيم جباليا 21 مدرسة والتحرك في القطاع والتواصل مع طواقمنا صعب جدا، مؤكدة مجددا الى ضرورة وقف إطلاق النار وتحديد ممر إنساني وهدنة للاطلاع على الحجم الحقيقي للأضرار.

طالبت الأونروا الاحتلال الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وعليها تجنيب المدنيين ويلات الحرب، مشيرة إلى أنها : بالكاد تلبي 30 % من الاحتياجات وكميات الوقود التي دخلت القطاع نقطة في بحر.