انطلاق المؤتمر الختامي لمشروع "تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإنسانية"

عقد رابطة المرأة العربية يوم /السبت/ المقبل فعاليات المؤتمر الختامي لمشروع " تمكين المرأة من الحصول على حقوقها الإنسانية "، وذلك تزامناً والحملة الدولية للقضاء على العنف ضد المرأة والفتاة والتي تعقد فاعليتها كل عام بدءا من 15 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.



وقالت رئيس مجلس إدارة الرابطة الدكتورة فاطمة بدران - في تصريح اليوم - إن هذا المؤتمر يأتي انطلاقا من الدور الذي تقوم به رابطة المراة العربية في دعم وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، واتساقا مع الاستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في عام 2021.



يشارك في المؤتمر نخبة من الخبراء والمتخصصين من الوزارات والهيئات والجمعيات المعنية بحقوق المرأة.