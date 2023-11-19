بهدف التهجير.. ارتفاع كبير في عدد المفقودين بقطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، نقلا عن مسئولين في القطاع المحاصر أن عدد المفقودين في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل وصل إلى رقم ضخم.

وقالت التقارير، إن عدد المفقودين وصل إلى 6000 آلاف نحو 4000 آلاف منهم من الأطفال.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب المزيد من المجازر في مناطق من قطاع غزة من أجل تحقيق حلم الاحتلال في التهجير القسري لسكان القطاع.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن الاحتلال يرفع عدد الضحايا بشكل كبير بإخراج المستشفيات عن الخدمة حيث حاصر الاحتلال مجمع الشفاء الطبي لـ 9 أيام واعتلى القناصة أسطحه ثم اقتحم مجمع الشفاء وحوله إلى ثكنة عسكرية ودمر أجهزته الطبية التي هي بملايين الدولارات.

وذكر المتحدث إن الاحتلال خرب المجمع الطبي دون تقديم أدلة تدعم الحملة المسعورة التي شنها عليه.

واردف المتحدث، بأن الاحتلال طلب منهم أمس إخلاء مجمع الشفاء حيث كان يوجد 5000 نازح و650 جريحا ومريضا، وعليه خرج من يستطيع الحركة وأجلت الأمم المتحدة من لا يستطيعون الحركة وعددهم 191، بينما بقي داخل مجمع الشفاء 259 جريحا لا يستطيعون الحركة وسيتم ترتيب إخراجهم لاحقا.

وأكد المتحدث على أن الوضع الصحي يتطلب مزيدا من المستشفيات الميدانية، ويحتاجون إلى تدخل سريع من الأمم المتحدة لتقديم الرعاية الصحية للنازحين حيث أن المضاعفات الصحية للجرحى في تزايد بسبب تكدسهم بالمستشفيات كما أن الحروق والجروح الغائرة تحتاج إلى قدرات طبية كاملة لإنقاذهم.