الأونروا: ارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى 914 ألفا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بارتفاع عدد النازحين في قطاع غزة إلى 914 ألفا.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من عمليات دهم وتخريب وقتل تخرج جميعها عن نطاق الخطأ غير المقصود إلى الجريمة المعتمدة.

قالت الأونروا: :كنا نعتقد أن استهداف مقراتنا يتم بالخطأ لكن ما يحدث على الأرض يشي بغير ذلك وليس مقبولا".

وذكرت انها تحرص على تقديم الخدمات وتوثق كل شيء بما يتلائم مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن الأولوية الآن لديها هي في الإبقاء على حياة المدنيين وعدد النازحين آمنين