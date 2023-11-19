جامعة عين شمس تطلق قافلة طبية بالإسماعيلية بعنوان"الدمج المجتمعي للأطفال ذوي الهمم"

نجحت القافلة الطبية التوعوية للأطفال بالاسماعيلية تحت عنوان" الدمج المجتمعي للأطفال ذوي الهمم " التي أطلقتها كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس في اجتذاب عدد كبير من الأطفال الأسوياء و الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة و أسرهم و كانت مثال ناجح للدمج بينهم في تلقي الخدمات و المشاركة في الأنشطة المتنوعة التي قدمها عدد كبير من المشاركين في القافلة.

وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و لواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و أد غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأ.د هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة و اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لقطاع شئون خدمةالمجتمع و وتنميةالبيئة.

القافلة من إعداد و تنظيم و إشراف أ.د راندا كمال عبد الرؤف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الدراسات العليا للطفولة و شارك في الفاعليات كلية التمريض تحت اشراف و تنسيق أد هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و كلية التربية النوعية و كلية الآثار و مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت اشراف و تنسيق أ.د أحمد الكحكي مدير المركز.

وتميزت القافلة بتوفير خدمات طبية و تأهيلية و توعوية متنوعة لعدد يفوق المئتين و خمسون من الأطفال و أسرهم. حيث تلقى الأطفال أكثر من خدمة تشمل الكشف و العلاج و وضع بروتوكول التأهيل المناسب و الذي قام به مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا للطفولة و الاستشاريين و الأخصائيين من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس في تخصصات متعددة شملت طب الأطفال، و المخ و الأعصاب في الاطفال، الإرشاد الأسري، تنمية المهارات، التأهيل المهني، و العلاج الوظيفي، القياس النفسي و التوحد.

حيث قامت كلية التمريض بقياس الضغط و السكر لعدد ٢٥٠ طفل و أسرهم، و تحويل بعض الحالات للتأمين الصحي بالمدرسة. و تم عمل توعية للأسرة عن الوقاية من الأمراض المزمنة و التوعية عن مرض السكر للمصابين به من الأطفال.

و قد شاركت كلية التربية النوعية من خلال ورشة عمل لطباعة المنسوجات بأسلوب الاستنسيل سابق التجهيز و قد تم طباعة عدد ١٠٠ تي شيرت من خلال الاطفال الأسوياء و الأطفال ذوي الهمم و قد تم توزيعها عليهم بعد الانتهاء من طباعتها.

كما شاركت الكلية بعمل مسرح للعرائس الماريونيت لتعديل بعض السلوكيات من خلال عرض مسرحية هادفة.

وقد قامت كلية الآثار بعمل ندوة تفاعلية عن " تاريخ الاسماعيلية في الحضارة المصرية القديمة" قدمتها د سوسن عيسى مدرس بكلية الآثار.

و قام فريق العمل بإقامة ورشة عمل عن التحنيط و خطواته و صناعة ورق البردي في مصر القديمة و كتابة