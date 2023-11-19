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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تطلق قافلة طبية بالإسماعيلية بعنوان"الدمج المجتمعي للأطفال ذوي الهمم"

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نجحت القافلة الطبية التوعوية للأطفال بالاسماعيلية تحت عنوان" الدمج المجتمعي للأطفال ذوي الهمم " التي أطلقتها كلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس في اجتذاب عدد كبير من الأطفال الأسوياء و الأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة و أسرهم و كانت مثال ناجح للدمج بينهم في تلقي الخدمات و المشاركة في الأنشطة المتنوعة التي قدمها عدد كبير من المشاركين في القافلة.

 وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و لواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية و أد غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة وأ.د هويدا الجبالي عميد كلية الدراسات العليا للطفولة و اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لقطاع شئون خدمةالمجتمع و  وتنميةالبيئة.

القافلة من إعداد و تنظيم و إشراف أ.د راندا كمال عبد الرؤف وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الدراسات العليا للطفولة و شارك في الفاعليات كلية التمريض تحت اشراف و تنسيق أد هيام طنطاوي وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع و تنمية البيئة و كلية التربية النوعية و كلية الآثار و مركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة تحت اشراف و تنسيق أ.د أحمد الكحكي مدير المركز.

وتميزت القافلة بتوفير خدمات طبية و تأهيلية و توعوية متنوعة لعدد يفوق المئتين و خمسون من الأطفال و أسرهم. حيث تلقى الأطفال أكثر من خدمة تشمل الكشف و العلاج و وضع بروتوكول التأهيل المناسب و الذي قام به مجموعة متخصصة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات العليا للطفولة و الاستشاريين و الأخصائيين من مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس في تخصصات متعددة شملت طب الأطفال، و المخ و الأعصاب في الاطفال، الإرشاد الأسري، تنمية المهارات، التأهيل المهني، و العلاج الوظيفي، القياس النفسي و التوحد.

حيث قامت كلية التمريض بقياس الضغط و السكر لعدد ٢٥٠ طفل و أسرهم، و تحويل بعض الحالات للتأمين الصحي بالمدرسة. و تم عمل توعية للأسرة عن الوقاية من الأمراض المزمنة و التوعية عن مرض السكر للمصابين به من الأطفال.

و قد شاركت كلية التربية النوعية من خلال ورشة عمل لطباعة المنسوجات بأسلوب الاستنسيل سابق التجهيز و قد تم طباعة عدد ١٠٠ تي شيرت من خلال الاطفال الأسوياء و الأطفال ذوي الهمم و قد تم توزيعها عليهم بعد الانتهاء من طباعتها.

كما شاركت الكلية بعمل مسرح للعرائس الماريونيت لتعديل بعض السلوكيات من خلال عرض مسرحية هادفة.

وقد قامت كلية الآثار بعمل ندوة تفاعلية عن " تاريخ الاسماعيلية في الحضارة المصرية القديمة"  قدمتها د سوسن عيسى مدرس بكلية الآثار.

و قام فريق العمل بإقامة ورشة عمل عن التحنيط و خطواته و صناعة ورق البردي في مصر القديمة و كتابة

Jobs Education أطفال ذوى الاحتياجات الخاصة أطفال ذوي الهمم الاطفال ذوي الإحتياجات

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