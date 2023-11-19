النشرة الدينية | هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب .. وهل تفنى النار بأهلها؟

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
دعاء للحبيب فى المطر..كلمات تفتح له الأبواب المغلقة ويرزقه الله رزقا واسعا
ما مصير ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟ .. الإفتاء تجيب
هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب والجنابة؟.. تعرف على هذا الفعل النبوي
التشاؤم والتفاؤل بالأرقام والأيام والشهور .. حكمه والحالات التي يجوز فيها
سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد.. فهل معنى ذلك أن النار ستفنى؟