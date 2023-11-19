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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية | هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب .. وهل تفنى النار بأهلها؟

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان، وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية. 

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هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب والجنابة؟.. تعرف على هذا الفعل النبوي

 

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زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها.. هل يلزمه انتظار العدة؟

النشرة الدينية دعاء للحبيب فى المطر مصير ثواب الطاعة للصغار هل الوقوف تحت المطر يغسل الذنوب التشاؤم والتفاؤل بالأرقام والأيام زواج الرجل بشقيقة زوجته بعد رحيلها

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