خبير سياحي: محمية جبل علبة قطعة من الجنة وتناسب المزارات الشتوية

قال محمد نبيل، خبير سياحي إن مصر تتميز بالإبهار سواء في الطبيعة أو التاريخ، و بها العديد من الأماكن الغير معروفة و المزارات التي تناسب السياحة الشتوية و من أبرزها "جبل علبة".

وأوضح "نبيل"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على شاشة TEN TV، أن محمية جبل علبة تتميز و تتمتع باللون الأخضر الطبيعي مع الصحراء و الذي يشبه الدول الأوروبية، لافتا إلى أن سكان هذه المنطقة لديهم ثقافة خاصة و منها: اللحوم هي وجبة الفطار لهم.

فطار السلاد

وأضاف، أن سكان هذه المنطقة يشتهرون بالرعي و فطار السلاد، و الذي يقومون به بتسخين الزلط بدرجة عالية و تسوية اللحمة عليها بعد الذبح مباشرة فتتميز بطعم مختلف، معقبا: "قطعة من الجنة"، بالإضافة إلى قهوة الجبلة التي يتميزون بها.