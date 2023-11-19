انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية انطلاق أعمال الحملة القومية الثالثة لمقاومة الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع بهدف الحفاظ علي الثروة الحيوانية وحمايتها من الامراض، وذلك بداية من اليوم الاحد.

وقال "مختار" ان الحملة مستمرة حتي تحقيق المستهدف منها، مؤكدا علي ضرورة تضافر جهود جميع الاجهزة المعنية مع الوحدات المحلية لتقديم كل اوجه الدعم لانجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، مشيرا إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بنطاق المحافظة للمبادرة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية لديهم للحفاظ عليها من الامراض وحمايتها..

وأكد المحافظ أن حماية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها تعد هدفا قوميا، مضيفا أن الدولة تعمل على زيادة الإنتاج الحيواني لتلبية احتياجات المواطنين.

واكد "مختار" على ضرورة التوسع فى نشر التوعية للمربين وتجار الماشية بخطورة الأمراض الوبائية على الحيوانات والتى تمثل فى حالة انتشارها إهدارا لثروة يعمل الجميع على الحفاظ عليها وتنميتها.

جاءت تصريحات"محافظ الدقهلية"بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه الدكتور السيد الحسنين وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية واوضح فيه أن اعمال التحصين تشمل رؤوس الماشية و الأغنام والأبقار والجاموس والماعز.

وأضاف أن الحملة مستمرة حتي الانتهاء من تغطية رؤوس الماشية المستهدفة بجميع القري في نطاق مراكز ومدن المحافظة، منوها بأن مديرية الطب البيطرى تقوم كذلك بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية كما تقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية قبل التحصين.