مصادر للقاهرة الإخبارية: مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين بغزة

أكدت مصادر للقاهرة الإخبارية، أنه سيكون هناك مباحثات مصرية أمريكية للتوصل لهدنة والإفراج عن المحتجزين بقطاع غزة.

وأوضحت المصادر، أنه سيكون هناك تحركات مصرية مكثفة مع الولايات المتحدة وكافة الأطراف بشأن التهدئة في قطاع غزة.