توقيع اتفاقيات وشراكات.. كواليس اليوم الأول لمعرض القاهرة للاتصالات

أعرب أسامة كمال، رئيس الشركة المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، عن سعادته بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونخبة متميزة من الوزراء للمعرض المقام تحت رعاية الرئيس.

وكشف كمال عن بالغ تقديره للجهود التي ساهمت في عودة المعرض إلى رادار الدولة، حيث تنظر إليه بعناية فائقة، لافتا إلى أن المعرض تغير اسمه أكثر من مرة، من كايروتليكومب في التسعينيات، إلى كايرو أي سي تي بعد زيارة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك للمعرض في عام 2002 ، وتغير الاسم مجددا عام 2018 إلى المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا.

وأكد أسامة كمال، خلال افتتاح المؤتمر وسط حشد من المسئولين والمعنيين وصناع القرار في الحكومة والمؤسسات المختلفة والشركات، أن الدعم الكبير من الرعاة على مدار السنوات الماضية كان الحافز الرئيسي لمواصلة النجاح مهما كانت الظروف، حتى في ظل أزمة السياحة بالأقصر في التسعينيات، وحتى في ظل الأزمات العالمية الاقتصادية المتعاقبة، كما انعقد المعرض خلال أحداث 2011، ومضت دورات المعرض دون توقف في أي حدث من الأحداث بما في ذلك عام جائحة كورونا، وينعقد في العام الحالي في ظل أحداث إقليمية غير خافية على أحد، داعياً الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح الأبرياء والشهداء في أحداث قطاع غزة.

وتقدم أسامة كمال رئيس شركة تريد فيرز انترناشيونال بالشكر للسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة، وحسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار لتشريفهما بالحضور لافتتاح معرض ومؤتمر Cairo ICT”23.

وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إن المعرض بمثابة عيد سنوي لقطاع الاتصالات والتكنولوجيا إذ يساهم في خلق حالة من التنافسية والتحدي لكي يخرج الجميع أفضل ما عنده.

وأضاف أن المجموعة تفتخر باستمرار استثماراتها في السوق المصري وقد تجاوزت معدلات الاستثمارات 42%، كما أن هناك فرصا واعدة داخل السوق المصرية بدعم الشركات الناجحة والقوى البشرية والعقول المصرية والاستثمارات الضخمة التي تم ضخها.

وأوضح أن الشركة بدأت تتوسع إقليمياً، حيث حصلت على رخص فرعها في المملكة العربية السعودية، لتبدأ نشاطها في السوق السعودية مطلع العام المقبل بما يخدم منطقة الخليج أيضاً، كما اتجهت المجموعة للعديد من الدول الإفريقية لنقل خبراتها مع الحكومة المصرية للأسواق الإفريقية.

وأكد على مواصلة التعاون مع الشركات العالمية للتقدم في مجال التحول الرقمي وكذلك الشمول المالي وهذا ما سيتم توضيحه خلال افتتاح معرض ومؤتمر PAFIX خلال اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر Cairo ICT”23.

ومن جانبه قال محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المعرض نجح منذ سنوات بعيدة في إطلاق الشرارة الأولى لكافة الإنجازات والطموحات التي تحققت فعلياً اليوم على أرض الواقع، ودون تطور تكنولوجي لن يكون هناك أي تطور للقطاعات الأخرى.

وأضاف أنه خلف التطبيقات والتكنولوجيا سوف نجد أهمية قصوى لعمليات الرقابة والحوكمة، وتتراوح نسب أقساط التأمين في مصر أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي وهي نسبة منخفضة للغاية، ولذلك كان يجب تغيير المنهج وطريقة التعامل مع التطوير المستهدف، وقد أصدرت الهيئة 3 قرارات لتمكين شركات ريادة الأعمال لدخول مجال السجلات الرقمية والتعرف على العميل رقمياً بآليات معترفة ومُعتبرة داخل المحاكم المصرية.

وأكد أن الحوكمة تظل هي المعيار الأهم خلف كافة البرامج والتطبيقات التكنولوجية، ولذلك يجب الحديث عن حوكمة التكنولوجيا كجزء لا يتجزأ من التطوير في كافة المجالات الرقمية المالية، مع الاهتمام بعمليات التأمين المعتمدة من الجهات الرقابية لتمكين الشركات من العمل بثقة داخل الإطار الرقابي.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT”23، توقيع اتفاقية شراكة بين شركة بنية تكنولوجي وشركة خزنة داتا سنتر، بحضور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وطارق هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والسفيرة مريم الكعبي سفيرة دولة الإمارات العربية الشقيقة.