لو عاوز تتجنب الزحام ..تطبيق الكترونى يسهل لك دخول معرض القاهرة للاتصالات ..خدمات

بجهود مستمرة لتحسين تجربة الزوار وتخفيف الزحام في المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا CairoICT"23، قامت الشركة المنظمة للمعرض بإطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للهواتف الذكية.

يأتي هذا التطبيق لتعزيز سهولة وسلاسة تجربة الحضور، مما يساعد في تفادي التكدس وتسهيل عمليات الدخول.

تقوم التطبيقات على نظامي التشغيل Android و iOS بتسهيل عمليات التسجيل المسبق لحضور فعاليات المعرض، وتوفير معلومات شاملة حول المعارض، ورش العمل، والمتحدثين.

يوفر التطبيق أيضًا جدول المؤتمر وخدمات تفاعلية أخرى، مما يسهل على الزوار إنشاء جدول زمني شخصي والتواصل السريع بين العارضين والزوار.

يُتوقع أن يستقبل المعرض أكثر من 200 ألف زائر، حيث يقدم تطبيق المعرض تحسينات تقنية تشمل ميزات تسهل الدخول وتسريع التواصل بين الحضور.