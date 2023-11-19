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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| حافظ على بطارية سياراتك في فصل الشتاء .. تصرفات خاطئة تحدث أثناء القيادة

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

الحفاظ على السيارة وأجزائها الميكانيكية أمر في غاية الأهمية، وذلك من أجل إطالة عمر السيارة وأجزاءها لأطول فترة ممكنة، وذلك خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

بطاريات السيارات دائما ما تكون عرضة للتلف بسبب الظروف والعوامل الجوية القاسية خصوصا خلال فصل الشتاء ، بالإضافة الي أن طريقة استخدام البطارية تؤثر علي عمرها الافتراضي ، وغالبا ما تستمر بطاريات السيارات في العمل في مدة تصل الي 5 سنوات ولا تقل عن 3 سنوات .

يتوجه العالم اجمع الأن الي استخدام السيارات الكهربائية ، وذلك لما يتوافر بها من مميزات متعددة منها ، الاعتماد علي الطاقة الكهربائية النظيفة من اجل الحركة ، بالإضافة الي الابتعاد عن صيانة السيارات التقليدية .

أعلن وكيل سيارات سوبارو في مصر عن توافر سوبارو XV الجيل الجديد موديل 2024 قريبا في مصر ، ويطلق عليها في الأسواق الخارجية سوبارو كروس تريك ، وتنتمي XV الي فئة السيارات الكروس أوفر .

كشف وكيل سيارات جي ايه سي في مصر عن توافر إصدارها الجديد جي ايه سي إيمكو موديل 2024، والذى يظهر في مصر لأول مرة ، وتقدم داخل السوق المصرية بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار والتجهيزات ، وتنتمي جي ايه سي إيمكو الي فئة السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات .

أثناء القيادة بطارية سياراتك فصل الشتاء الفرامل الجافة سوبارو XV الجيل جي ايه سي إيمكو 2024

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