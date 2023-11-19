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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق ندوة حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية لتأييد السيسي بالانتخابات الرئاسية

ندوة حزب المصريين
ندوة حزب المصريين الأحرار

بدأت منذ قليل ندوة حزب المصريين الأحرار  المبكرة التي ينظمها لتأييد ودعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، والمنعقدة في النادي السوري بمحافظة الإسكندرية.

ويحضر الندوة الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب، والدكتورة إيناس صبحي أمينة المرأة المركزية، وريمون ناجي رئيس المركز الإعلامي عضو المكتب السياسي ، وحازم هلال عضو المكتب السياسي ،ومني كيرلس عضو الهيئة العليا، ونيفين عباسي القيادية بالحزب.

وبدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني والوقوف دقيقة حداد علي أرواح أشقائنا ضحايا الأحداث الجارية في فلسطين.

وقال الإعلامي ريمون ناجى رئيس المركز الإعلامي عضو المكتب السياسي للحزب ، إن فعالية الإسكندرية المقامة بالنادي السوري، تأتي ضمن فعاليات نوعية، لدعم مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في إطار استهداف الفئات النوعية ومنها سيدات المجتمع والنخب في الإسكندرية، ومحافظات مصر ،وذلك في إطار التحرك علي الأرض في فترة الدعاية الإنتخابية.

وأضاف أن الحضور يشمل النخب السكندرية ومنها د.ليليكا بانتيليس رئيس النادي البحري اليوناني ورئيسة جمعية الصداقة اليونانية المصرية بالإسكندرية، ونائب رئيس المنطقة اللوتارية ود. عبد الرحمن السوراني، وعدد من رموز الأعمال.

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