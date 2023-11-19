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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برعاية النائب عمرو نبيل حامد

بحضور كوكبة من النواب.. ملتقى في حب مصر لتأييد الرئيس السيسي بالصف

ملتقى فى حب مصر
ملتقى فى حب مصر لتأييد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي

نظم النائب الدكتور عمرو نبيل حامد، عضو مجلس الشيوخ، ملتقى فى حب مصر لتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية القادمة ، وذلك بقرية الشوبك الشرقى بمركز الصف بمحافظة الجيزة، بحضور الآلاف من قيادات وعمد ومشايخ وكبار العائلات بالمركز وقراه .

وشارك في الملتقى كوكبة من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعلماء الدين الإسلامي والمسيحي وعلى رأسهم، النائب المستشار علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، نائب رئيس البرلمان العربي، النائب اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ ومحافظ الشرقية السابق، النائب المستشار عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ ووكيل اللجنة التشريعية وعضو الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وسعيد عرفه حامد، مستشار وزير قطاع الأعمال، النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، والنائب الدكتور محمد الساعي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة الدكتورة نهى الشريف عضو مجلس الشيوخ، والنائبة سحر معتوق عضو مجلس النواب، النائب عماد الدرجلى عضو مجلس النواب، والنائب نادر الخبير عضو مجلس النواب، النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، نيافة القمص باسيليوس حليم ممثل الكنيسة .

وفي بداية الملتقى ، وجه النائب الدكتور عمرو نبيل، رسالة شكر وعرفان وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقدم بالشكر إلى جميع رموز وقيادات مركز الصف على تلبية الدعوة وحضور الملتقى، وإلى مشايخ وعائلات الشوبك الشرقى على الحضور والمشاركة في الملتقى وحسن استقبال الضيوف.

وتحدث نبيل، عن انجازات فخامة الرئيس وأهمية وضرورة التكاتف ووقوف الجميع يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد خلف فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي خاصة فى ظل الأحداث والظروف العالمية والإقليمية والمحلية التى تواجه الدولة المصرية من أجل الاستقرار واستكمال خطط التنمية وحماية الأمن القومي المصري والسيادة المصرية.

وقال النائب خالد سعيد، إن الإنجازات التي حققها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال السنوات التسع الماضية لا يمكن سردها في سطور ولا في كتب، موضحا أن هناك إنجازات جبارة في إنشاء آلاف الطرق الجديدة بمصر ورصف آلاف الطرق القديمة، ما غير من ترتيب مصر عالميا فيما يخص شبكة الطرق، إضافة إلى الإنجازات المحققة في الإسكان إسكان الشباب وتطوير العشوائيات ونقل سكان العشوائيات لمساكن جديدة، وتطوير الموانئ البحرية والجافة، وإنشاء المناطق اللوجستية، إضافة للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمشروعات القومية الضخمة في مصر .

وقال النائب عصام عفيفي، إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطني، موضحا أن الانتخابات الرئاسية القادمة هي أهم استحقاق للدولة المصرية، متوقعا أن يكون بها أعلى نسبة مشاركة من الناخبين لإرسال رسالة للعالم أجمع أن الدولة المصرية بشعبها وقوته وتلاحمه، مدرك لكم التحديات التي تواجهه، ويوجه رسائل لأعداء الوطن في الخارج .

ثم تحدث ضيوف المنصة من النواب عارضين الإنجازات التي تحققت في كافة المجالات على أرض الواقع خلال السنوات السابقة من حكم الرئيس السيسي في مجالات الزراعة والصناعة والإسكان والتنمية المحلية والتنمية العمرانية والمناطق الصناعية والعلاقات السياسية لمصر الخارجية والتهديدات التي تحاك ضد مصر، مطالبين الجميع بالوقوف خلف القيادة السياسية والمشاركة في الانتخابات الرئاسية .

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