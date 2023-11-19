رئيس الحكومة القطرية: إحراز تقدم جيد خلال مناقشات إطلاق سراح رهائن الاحتلال

أكد رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أنه تم إحراز تقدم جيد خلال المناقشات بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين احتجزتهم حماس، في أعقاب التوغل المميت الذي قامت به الجماعة المسلحة في جنوب إسرائيل الشهر الماضي.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يتوسط في المفاوضات بين حماس وإسرائيل: “بصراحة، النقاط الشائكة في هذه المرحلة هي أكثر عملية ولوجستية، ولا تمثل جوهر الصفقة”.

وأضاف الشيخ محمد آل ثاني للصحفيين في مؤتمر صحفي مشترك مع جوزيب كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي: “الطريق طويل، عندما تقترب من الهدف تنخفض مستويات ثقتك بنفسك، ونأمل أن نكون قد وصلنا إلى هذه النقطة”.

وقال: 'إن الاتفاق يمر بتقلبات من وقت لآخر طوال الأسابيع القليلة الماضية، لكنني أكثر ثقة بأننا قريبون بما يكفي للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يعيد الناس إلى منازلهم، مضيفا أن هناك تحديات لوجستية أمامنا.

وأضاف: لقد ركزنا في الأسابيع الأربعة أو الخمسة الماضية على هذه المفاوضات، وحاولنا كل السبل الممكنة لضمان إطلاق سراح المدنيين، ونعتقد أن جميع البشر متساوون.

وتابع : تتزايد الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتوصل إلى اتفاق من أجل العودة الآمنة لنحو 240 شخصًا اختطفتهم حماس في 7 أكتوبر، عندما قُتل ما لا يقل عن 1200 شخص.

ونفى الزعيم الإسرائيلي يوم السبت، التقارير التي تفيد بأن إسرائيل تدرس اقتراحا لإطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفا، قائلا إنه عندما يكون لدى الحكومة ما تقوله، فإنها ستبلغ عنه.