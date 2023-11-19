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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لو مش عارفها.. إليك 10 معلومات أساسية عن معرض القاهرة للاتصالات

صدى البلد

 

يعتبر معرض القاهرة للاتصالات من أهم المعارض الدولية التى ينتظرها عشاق ومحبى ومتابعى التكنولوجيا كل عام.

وهناك ١٠ معلومات أساسية تقدم المزيد من التوضيح للمعرض الذى تم افتتاحه اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء. 

الاسم: معرض القاهرة للاتصالات (Cairo ICT).

التوقيت: يعقد سنوياً في القاهرة.

التخصص: يركز على قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

التاريخ: يتم تنظيمه بمعدل مرة واحدة في السنة.

الحجم: يعتبر من أكبر المعارض في الشرق الأوسط للتكنولوجيا.

المشاركون: يجذب مشاركين من شركات التكنولوجيا والاتصالات ورواد الأعمال.

الأنشطة: يتضمن ندوات و معرضًا للمنتجات وورش عمل ومحاضرات تقنية.

الرعاة: يحظى بدعم من كبار الشركات والمؤسسات في مجال التكنولوجيا.

الابتكار: يسلط الضوء على أحدث الابتكارات والتطورات في عالم التكنولوجيا.

الشعار: يتبنى شعارًا يعبر عن توجهه وتركيزه في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى والشموب المالى.

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