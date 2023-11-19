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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: قانون التصالح إنجاز كبير ونحتاج توعية عند التطبيق

الدكتور حسام المندوه
الدكتور حسام المندوه الحسيني

أكد الدكتور حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لحل مختلف الإشكاليات التى تواجه المواطنين فى ملف البناء.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة قانون التصالح فى مخالفات البناء.
وقال حسام المندوه: ذلك القانون يعد إنجازًا كبيرًا يتم على أرض مصر، داعيا لعقد جلسات توعية بشأن تطبيق القانون، لضمان التطبيق السليم له، والقضاء على أى معوقات قد تواجه التطبيق على أرض الواقع.

وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة العمل على تسهيل إجراءات البناء أمام المواطنين للحد من المخالفات، وبما يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر.

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