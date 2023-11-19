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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نتنياهو: الاستيلاء على سفينة شحن من أعمال "الإرهاب الإيراني"

صدى البلد

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حادث استيلاء جماعة الحوثي المتمركزة في اليمن على سفينة شحن في البحر الأحمر،  بأنه عمل من أعمال "الإرهاب الإيراني". 

صدر البيان عن مكتب رئيس الوزراء، وأدان فيه ما اعتبر هجوما مدعوما من إيران على سفينة دولية، حسب زعمه.

وأعلن نتنياهو: "ندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، وربط بوضوح جماعة الحوثي بإيران.

ويزعم أن سفينة الشحن المملوكة لشركة بريطانية وتديرها شركة يابانية قد اختطفت من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن فيما وصفه البيان بـ "نزوة إيرانية".

ولم يكن على متن السفينة، التي كانت تقل طاقما من 25 فردا من جنسيات مختلفة، من بينهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون، أي إسرائيليين، بحسب البيان.

ووصف نتنياهو الحادث بأنه مثال آخر على "الإرهاب الإيراني"، مما يمثل تصعيدا في عدوان إيران ضد مواطني العالم الحر.

وشدد البيان على التداعيات الدولية للحادث وتأثيرها على أمن الممرات الملاحية العالمية. ومع ذلك، لم يقدم البيان أي دليل ملموس يدعم الادعاء بأن السفينة تم الاستيلاء عليها بأوامر إيرانية.

في السياق، تعد جماعة الحوثي جزءًا من تحالف إقليمي متحالف مع إيران يضم حماس وحزب الله اللبناني. ويعزو الحوثيون عدم الاستقرار في الشرق الأوسط إلى إسرائيل، ويحملونها مسؤولية "دائرة الصراع" في المنطقة بسبب "جرائمها المستمرة".

ومع تطور الوضع، يضيف هذا الحادث طبقة من التعقيد إلى المشهد الجيوسياسي المتوتر بالفعل في الشرق الأوسط، مع ما يترتب على ذلك من آثار على الأمن البحري العالمي.

سفينة شحن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإرهاب الإيراني

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