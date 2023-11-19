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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفداً من حزب حماة الوطن

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفداً من حزب حماة الوطن بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن وعدداً من قيادات الحزب.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية المستشار محمود فوزي، الذي رحب بوفد الحزب وعبر عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها لمشرحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت خلال التسع سنوات الماضية عدداً من الإنجازات والتطور الملحوظ تحت قيادته الحكيمة وعلى رأس هذه الإنجازات تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية. فضلاً عن توجيهاته بتخيفض نفقات الدعاية إلى الحدود الدنيا لدعم الأخوة الفلسطينيين.

ومن جانبه، عبر وفد حزب حماة الوطن عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعم المرشح الرئاسي في مواقفه القوية، وأعلن الحزب عن تبرعه بقيمة ١٠مليون جنيه وتوجيهها لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في قطاع غزة.

وشدد الوفد على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم من خلال عقد عدد من الفاعليات والمؤتمرات التوعوية.

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