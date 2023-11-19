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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستشار الأمن القومي الأمريكي: قلق حقيقي بشأن عملية برية إسرائيلية محتملة جنوب غزة

مستشار الأمن القومي
مستشار الأمن القومي الامريكي

قال نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي جوناثان فاينر اليوم الأحد، إن هناك “قلقًا حقيقيًا” بشأن عملية برية إسرائيلية محتملة في جنوب غزة، لأن آلاف المدنيين فروا إلى هناك في الأسابيع الأخيرة بعد الاستجابة لأوامر الإخلاء للقيام بذلك.

وأضاف فاينر في برنامج 'واجه الأمة' على شبكة سي بي إس أنه في حين أن لإسرائيل الحق في توسيع عملياتها في جنوب غزة، إلا أنها يجب أن تكون حذرة من المدنيين الذين فروا من منازلهم في الأسابيع الأخيرة هربًا من القصف الإسرائيلي لأجزاء أخرى من غزة. 

وأشار إلى أنه يتعين على إسرائيل ألا تمضي قدما في أي خطط محتملة هناك قبل أن تراعي سلامة المدنيين.

لذلك، في حال اعتقادنا أنه من المحتمل أن تشرع إسرائيل في عمليات قتالية، بما في ذلك في الجنوب، فإننا نعتقد أن لها الحق في القيام بذلك، ولكن هناك قلقا حقيقيا، لأن الآلاف من سكان غزة فروا الآن من الشمال إلى الجنوب بناء على طلب إسرائيل.

ونعتقد أن عملياتهم لا ينبغي أن تمضي قدماً حتى يتم احتساب هؤلاء الأشخاص - هؤلاء المدنيين الإضافيين - في تخطيطهم العسكري. 

وتابع: 'ولذلك سننقل ذلك إليهم مباشرة '.

وقال أيضًا إن على إسرائيل “استخلاص الدروس” من كيفية تنفيذ عملياتها في شمال غزة. وأضاف أن ذلك يتضمن 'دروساً تؤدي إلى حماية أكبر ومعززة لحياة المدنيين، مثل تضييق منطقة القتال الفعلي، وتوضيح الأماكن التي يمكن للمدنيين اللجوء إليها من القتال'.

وأمرت إسرائيل بمزيد من عمليات الإخلاء في جنوب غزة وسط حربها مع حماس الأسبوع الماضي، ما أثار مخاوف من أن تصبح الحرب أكثر انتشارا. وقد نزح أكثر من 1.5 مليون من سكان غزة داخليًا بسبب الحرب، التي اندلعت بسبب هجوم حماس في 7 أكتوبر على إسرائيل والذي خلف أكثر من 1200 قتيل.

ووفقاً لوزارة الصحة في غزة التي تديرها حماس، فقد استشهد ما لا يقل عن 11,470 شخصاً بغزة في القتال منذ بداية الحرب.

الامن القومي الامريكي ستشار الأمن القومي الأمريكي عملية برية إسرائيلية

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