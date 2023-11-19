حملة السيسي الانتخابية: حماة الوطن يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لحياة كريمة

تتوجه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالشكر لحزب حماة الوطن على تبرعهم بمبلغ 10 ملايين جنيه لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في غزة، وذلك انطلاقاً من توجيهات المرشح الرئاسي بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية خصوصاً مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفداً من حزب حماة الوطن بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن وعدداً من قيادات الحزب.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية المستشار محمود فوزي، الذي رحب بوفد الحزب وعبر عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها لمشرحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت خلال التسع سنوات الماضية عدداً من الإنجازات والتطور الملحوظ تحت قيادته الحكيمة وعلى رأس هذه الإنجازات تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية. فضلاً عن توجيهاته بتخيفض نفقات الدعاية إلى الحدود الدنيا لدعم الأخوة الفلسطينيين.

ومن جانبه، عبر وفد حزب حماة الوطن عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعم المرشح الرئاسي في مواقفه القوية، وأعلن الحزب عن تبرعه بقيمة ١٠مليون جنيه وتوجيهها لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في قطاع غزة.

وشدد الوفد على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم من خلال عقد عدد من الفاعليات والمؤتمرات التوعوية.