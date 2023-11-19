عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حملة السيسي الانتخابية: حماة الوطن يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لحياة كريمة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تتوجه الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بالشكر لحزب حماة الوطن على تبرعهم بمبلغ 10 ملايين جنيه لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في غزة، وذلك انطلاقاً من توجيهات المرشح الرئاسي بتوجيه التبرعات للمؤسسات الخيرية والأهلية المصرية خصوصاً مؤسسة حياة كريمة لأشقائنا في غزة وللقضية الفلسطينية.

واستقبلت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وفداً من حزب حماة الوطن بحضور اللواء طارق نصير الأمين العام لحزب حماة وطن وعدداً من قيادات الحزب.

وكان في استقبال الوفد رئيس الحملة الرسمية المستشار محمود فوزي، الذي رحب بوفد الحزب وعبر عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية، مشيرًا إلى أن حزب حماة الوطن كان من أوائل الأحزاب التي أعلنت دعمها وتأييدها لمشرحنا الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن الدولة المصرية شهدت خلال التسع سنوات الماضية عدداً من الإنجازات والتطور الملحوظ تحت قيادته الحكيمة وعلى رأس هذه الإنجازات تحقيق الأمن والاستقرار في ربوع الجمهورية. فضلاً عن توجيهاته بتخيفض نفقات الدعاية إلى الحدود الدنيا لدعم الأخوة الفلسطينيين.

ومن جانبه، عبر وفد حزب حماة الوطن عن سعادته بتواجدهم بمقر الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، مؤكدين دعم المرشح الرئاسي في مواقفه القوية، وأعلن الحزب عن تبرعه بقيمة ١٠مليون جنيه وتوجيهها لمؤسسة حياة كريمة لدعم أشقائنا في قطاع غزة.

وشدد الوفد على قيامهم بدورهم في توعية المواطنين بالمشاركة الإيجابية خلال الاستحقاق الدستوري القادم من خلال عقد عدد من الفاعليات والمؤتمرات التوعوية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفيش سوق سوداء تاني.. إجراءات حكومية عاجلة لإنهاء أزمة العملة الصعبة

الحكومة قالتها وطمنت 100 مليون مصري|أزمة الدولار تنتهي قريبًا وهذا سعره رسميًا الآن

الشتاء يضرب بقوة وتعطيل الدراسة رسميًا|أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة والأرصاد تحذر

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

200 جنيه مرة واحدة|تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

أنباء عن اختطاف سفينة إسرائيلية على يد جماعة الحوثي وعلى متنها 22 شخصاً

موضوعات متعلقة

حملة السيسي الانتخابية تستقبل وفداً من حزب حماة الوطن

ترشيحاتنا

بمشاركة فلسطين.. نادي اتحاد الشرطة الرياضي يستعد لافتتاح البطولة العربية المدرسية| صور

البنتاجون يعلق على اختطاف الحوثيين لسفينة في البحر الأحمر

دعاء المطر من 6 كلمات تقضي حاجتك ويسخر الله لك الأرض وما عليها

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

تراجعت لـ 40%.. الحرب على غزة تعصف بشعبية بايدن قبل الانتخابات الرئاسية

حملة السيسي الانتخابية: حماة الوطن يتبرع بـ 10 ملايين جنيه لحياة كريمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمجرد أنه يصرخ..شاب فلسطيني يسرد ماذا فعل جندي بجيش الاحتلال أثناء النزوح

الجلد الأسود.. هيدي كرم تثير ضجة بظهورها | شاهد

طريقة عمل البسبوسة بالسميد والزبادي

2 كيلو بـ 50 ج |انخفاض أسعار السكر خلال أسبوع..والتموين: معندناش أزمة

فيديو

كتبت وصيتي.. فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب طبيب نسي إبرة في جسمها

الأرصاد تحذر وتعطيل الدراسة رسميا.. أمطار غزيرة وسيول في 17 محافظة

200 جنيه مرة واحدة..تحرك جديد في سعر الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

جنود الاحتلال يطبقون بشريات الرسول للنصر.. إسرا.ئيل تزرع شجر الغرقد في غزة|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ