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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف مصير ثلاثي المنتخب المستبعد من أمم إفريقيا

طارق حامد - الشحات
طارق حامد - الشحات - عاشور

قال أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق، أن مباراة سيراليون ضمن مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، ستكون صعبة بالطبع لأنها خارج الأرض والأجواء صعبة للغاية فى ليبيريا. 

وقال ميدو فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" من الطبيعي وسط هذه اللمجموعة أن يتواجد منتخب مصر فى كأس العالم 2026، لأن المجموعة فى المتناول وسهلة، مع الإعتراف أن جميع فرق إفريقيا صعبة ولديها الأن طموحات، ولكن إمكانيات منتخب مصر كبيرة الفترة الحالية، بوجود لاعبين مميزين. 

وأضاف:" مباراة سيراليون اليوم صعبة على منتخب مصر، لا يوجد مباراة سهلة فى التصفيات، وأنا شاهدت مباراة سيراليون أمام إثيوبيا، هو منتخب منظم أفضل من جيبوتي، وروي فيتوريا من الواضح أنه كان جاهز للمباراتين بتقسيم اللاعبين، على المباراتين، ولدينا مدرب محترم وكبير. 

وأكمل:"  ومن الطبيعي أن منتخب مصر يتأهل لكأس العالم 2026. 

وأتم:" أري أن الثلاثي إمام عاشور وطارق حامد وحسين الشحات سيعودوا مرة أخري للمنتخب، هو كان موقف من روي فيتوريا، ولكن الأهم الحصول على 6 نقاط، أمام جيبوتي وسيراليون.

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