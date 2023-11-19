نجم الزمالك السابق يقترح على الأهلي التقدم بعرض رسمي لضم أحمد فتوح

أكد أحمد حسام ميدو نجم كرة القدم المصرية السابق، أنه على إدارة النادي الأهلي، التقدم بعرض رسمي لشراء أحمد فتوح، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية؛ إذا كانوا في حاجة لضمه.

وقال ميدو، فى تصريحات عبر برنامج “في الملعب وأنت سايق”، مع الإعلامي إبراهيم فايق: "أؤيد أن إدارة الأهلي تتقدم بعرض رسمي لشراء أحمد فتوح من الزمالك؛ إذا كانوا في حاجة لخدماته، وأن يتم ذلك في شهر يناير؛ لأن اللاعب سعره مش كبير، بسبب أنه في آخر 6 شهور من تعاقده مع النادي.

وأضاف: "إذا كان الأهلي يرى أن أحمد فتوح هو بديل علي معلول؛ فعليه أن يتقدم بعرض رسمي لنادي الزمالك، وأرى أنه سيكون هناك ترحيب بذلك".

يذكر أن أحمد فتوح انضم للمنتخب الوطني، رغم أزمته مع نادي الزمالك، وشارك مع الفراعنة أمام منتخب جيبوتي، ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.