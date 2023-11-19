ميدو يرفض تراجع مجلس الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح

قال أحمد حسام ميدو، نجم كرة القدم المصرية السابق، إن أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومنتخب مصر عليه أن يبحث عن عرض خلال الفترة الحالية للرحيل عن القلعة البيضاء خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال “ميدو”، فى تصريحات عبر برنامج “فى الملعب وأنت سايق” مع الإعلامي إبراهيم فايق، “أنا حزين على محمد صبحي والزناري، وأري أنه تم عقابهما بسبب أن الخطأ مع أحمد فتوح، الذي أري أن موقفه مختلف عن الثنائي، فتوح باع الزمالك، وأنا أؤيد رحيله بشدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة”.

وأضاف ميدو “أرفض تراجع مجلس الزمالك عن قرار بيع أحمد فتوح، وأتمنى أن يرحل بلا عودة”.

وتابع “أحمد فتوح للأسف الفترة اللى فاتت كان هناك بعض الأشخاص حاولوا أن يجعلوه يقوم بذلك مع نادي الزمالك، ويخرج من المعسكر، وتصرفات غريبة، لذلك أنا أرفض البقاء فى الفريق، حتي كان هناك من يحاول حل الأمور والفترة الحالية تراجعوا عن ذلك”.

وأتم “مجلس الإدارة الحالي كانت أولي قراراته هو عرضه للبيع، لذلك لا أفضل أن يتم التراجع عن هذا القرار”.

يذكر أن أحمد فتوح انضم للمنتخب الوطني رغم أزمته مع نادي الزمالك وشارك مع الفراعنة أمام منتخب جيبوتي ضمن مباريات الجولة الأولي من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.