وزير الرياضة يهنئ علي فرج بلقب بطولة سنغافورة للإسكواش

هنأ وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، لاعب المنتخب المصري للإسكواش علي فرج والمصنف الأول عالميًا، بعد تتويجه ببطولة سنغافورة للإسكواش، والتي استضافتها سنغافورة.

وفاز علي فرج في مباراة الدور النهائي على البيروفي ديبجو إلياس المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-1، في مباراة استغرقت 78 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 6-11, 11-4, 14-12, 11-8.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بنتائج أبطال مصر فى الإسكواش المتوالية تباعًا، مؤكدًا على استمرار تقديم الدعم والرعاية الكاملة لكافة أبطالنا فى مختلف اللعبات، وخاصًة فى الإسكواش للحفاظ على السيادة والصدارة المصرية العالمية في الإسكواش فى ظل انضمامها للألعاب الأولمبية.