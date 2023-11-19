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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قومى المرأة بأسوان ينظم دورات تدريبية بمجال ريادة الأعمال والتثقيف المالى

دورات تدريبية للسيدات
دورات تدريبية للسيدات بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بتكثيف الجهود المبذولة وتوفير الدعم والتعاون اللازم لمواصلة تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات التى تسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة من هذا المشروع القومى الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الاقتصادى والاجتماعي والثقافى للأهالى والمواطنين وخاصة فى القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة). 

من جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة أنه تم تنظيم دورة تدريبية لريادة الأعمال إستمرت على مدار يومين استهدفت تدريب 50 سيدة وفتاة بقرية بنبان بحرى بمركز دراو، وذلك تحت رعاية محافظ أسوان. 

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دورات تدريبية

وأوضحت أن الدورة التدريبية تضمنت تسليط الضوء على العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التخطيط والتسويق الجيد، بالإضافة إلى رفع الوعى بالمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات ، فضلاً عن كيفية التمويل والإدارة الجيدة للمشروعات. 

كما أشارت الدكتورة هدى مصطفى إلى أنه تم أيضاً تنظيم دورة لبرنامج التثقيف المالى واستهدفت تدريب عدد 35 سيدة وفتاة من مركز أسوان.

ولفت إلى أن الدورة إستمرت على مدار خمسة أيام وشملت رفع الوعي المالي لدي السيدات من خلال العديد من الموضوعات المتخصصة منها كيفية إعداد الموازنة الشخصية ومتابعتها، والتعريف بوسائل الإدخار المختلفة ومميزاتها وعيوبها ، بالإضافة إلى توضيح كيفية إختيار الوسيلة الأنسب وفق الهدف المالي لديهن .

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جهود 

كان اللواء أشرف عطية قدم شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية. 

وأوضح المحافظ أن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ، ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.

بدورها أشادت الدكتورة نوريا سانز بروح التعاون المتميز لمحافظ أسوان لتقديم جميع التيسيرات وتسخير الإمكانيات المتعددة للسعى لإنجاح فعاليات المنتدى ، وتحقيق المردود الإيجابى منه. 

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