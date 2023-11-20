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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي يكشف تفاصيل لأول مرة حول خطف سفينة إسرائيلية.. فيديو

سفينة
سفينة

كشف اللواء هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، تفاصيل جديدة عن واقعة اختطاف جماعة الحوثي سفينة شحن في البحر الأحمر.

وقال الحلبي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن فور الحديث عن اختطاف السفينة خرجت وسائل الاعلام الاسرائيلي تنفي بأنها ليست إسرائيلية.

ووصف مستشار الأكاديمية ، أن واقعة اختطاف السفية في الوقت الحالي أصبح مؤشر خطر لخروج الحرب في الفترات المقبلة خارج نطاق قطاع غزة.

واستطرد أن اختطاف السفينة سيكون له تداعيات سلبية كبيرة منها التأثير على الملاحة البحرية ورفع أسعار التأمين على النقل البحري، مشددا على أن هذه الأفعال تنتج من جماعات مسلحة بالإضافة إلى ازدياد مثل هذه العمليات وهو ما يعيق الملاحة.

 

التهدئة في الفترة المقبلة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة


وتحدث عن أهمية التهدئة في الفترة المقبلة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة لعدم اتساع دائرة الحرب، لافتا إلى أنه إذا لم يحدث عملية تهدئة بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي سيكون هناك تداعيات كبيرة على المنطقة.

سفينة إسرائيلية اللواء هشام الحلبي البحر الأحمر جماعة الحوثي عزة مصطفي هشام الحلبى

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