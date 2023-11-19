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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي يزعم العثور على نفق بطول 55 مترا تحت مستشفى الشفاء

صدى البلد

ادعى جيش الدفاع الإسرائيلي، أنه اكتشف نفقًا تابعًا لحماس أسفل مجمع مستشفى الشفاء في غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي لقطات، أكد فيها أن النفق يقع على عمق 10 أمتار تحت المستشفى، ويمتد بطول 55 مترًا.

بحسب ما ورد يحتوي النفق على آليات دفاعية مختلفة، بما في ذلك باب مقاوم للانفجار مزود بفتحة إطلاق نار.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، تم العثور على فتحة تؤدي إلى النفق تحت سقيفة مجاورة لسيارة تحتوي على قذائف آر بي جي ومتفجرات وبنادق. 

يؤكد الجيش الإسرائيلي أن هذه النتائج تقدم دليلا على استخدام حماس لمباني متعددة داخل مجمع المستشفى للبنية التحتية والأنشطة الإرهابية.

ومن المهم الإشارة إلى أن سكاي نيوز لم تتحقق بشكل مستقل من صحة الفيديو الذي نشره الجيش الإسرائيلي.

وأثار الاكتشاف المزعوم مخاوف بشأن سلامة وسلامة المرافق الطبية في المنطقة. يتم تصنيف المستشفيات كمواقع محمية بموجب القانون الدولي، ويعتبر أي استخدام عسكري لهذه المرافق انتهاكًا لقواعد الحرب.

يزيد هذا الوضع من تعقيد الأزمة الإنسانية الحادة بالفعل في غزة، حيث تعاني المرافق الطبية من ضغوط شديدة، ويواجه السكان المدنيون تحديات خطيرة. 

يراقب المجتمع الدولي الوضع عن كثب، وهناك دعوات لإجراء تحقيق محايد لتحديد مدى صحة ادعاءات الجيش الإسرائيلي ولضمان حماية المرافق الطبية والعاملين فيها في مناطق النزاع.

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