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رئيس التحرير
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مرأة

يحميك من أمراض خطيرة.. 20 فائدة لتناول لبان الدكر

صدى البلد

قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد اللبان الدكر.

فوائد اللبان الدكر :
1 - مطهر ومنشط للجهاز الخلوى .
2 - مطهر عام لكل الجسم داخلياً وخارجياً .
3 - مضاد للإنتفاخ والغازات .
4 - منظم لوظائف الجهاز الهضمى .
5 - مدر للبول ومطهر للجهاز البولى .
6 - منشط للرحم ومطهر للجهاز التناسلى .
7 - مهدئ للأعصاب .
8 - يستخدم فى منتجات التجميل ويستخلص منه مواد مطهرة ومعطرة .

9 - منظم لجهاز المناعة ..
حيث يستخدم كمطهر له ويقضى على الميكروبات والبكتيريا الضارة ويطهر الجروح بدون أى آثار جانبية .

10 - هام جداً لصحة الفم حيث ..يمنع التسوس ويقوى اللثة ويطهر الفم واللسان من البكتيريا والميكروبات كما أنه مسكن لآلام الأسنان ويستخدم غسول مثالى لتطهير الفم و علاج لرائحة الفم الكريهة .

11 - منشط ومطهر للجهاز التنفسى ..
وهو بلسم السعال والكحة الشديدة ومزيل وطارد قوى للبلغم والإفرازات المخاطية الزائدة من الجهاز التنفسى .. ومضاد لإلتهاب الشعب الهوائية ومزيل لاحتقان مسالك الأنف والحنجرة والبلعوم والقصبة الهوائية والرئتين .. مهدئ للجهاز التنفسى بأكمله لأنه مضاد للإلتهابات .. يقلل كثيراً من أزمات الربو الشعبى .. ومسكن للألم والصداع ويخفف نزلات البرد والإنفلوانزا ومنظم لدرجات الحرارة .

12 - طارد للغازات ..
هو منظم لحركة الأمعاء الدقيقة والغليظة ويطرد الغازات الزائدة المؤلمة ويمنع تكوينها يسكن آلام البطن ومنطقةالصدر .

13 - مضاد لعسر الهضم ..
هو شافى من داء عسر الهضم المزمن والحموضة فى المعدة بدون أى آثار جانبية .. ويساعد فى إفراز مادة الصفراء الهاضمة والعصارة المعدية والأحماض التى تنظم عملية الهضم .. ويسهل حركة الطعام فى الأمعاء .

14 - مدر للبول ..
معروف أن كل الأدوية المدرة للبول ليست آمنة .. وهذا اللبان الساحر .. يساعد على طرد المياه الزائدة من الجسم عن طريق التبول بدون أى آثار جانبية .. ويساعد على إنقاص الوزن من خلال التخلص من المياه الزائدة فى الجسم كله .. وكذلك يتخلص من الدهون بسبب نسبة مرارته والخصائص التى يحتوى عليها .. كما أنه يتخلص من الصوديوم الزائد وحمض اليوريك ومختلف السموم التى فى الجسم .. كما أنه ينظم ضغط الدم .

15 - هام جداً لصحة الرحم ..
هو منظم قوى لهرمون الإستروجين .. ويقلل من حدوث أورام فى الرحم بعد انقطاع الطمث ويمنع تكوين الأكياس وتشكيلها والذى يعرف بسرطان الرحم .. يحمى الرحم وينظم فترات الدورة الشهرية لكل أعمار النساء .

16 - منشط عام ..
جميع أنظمة الجسم تستفيد من هذا اللبان كونه مطهر عام للجهاز التنفسى والهضمى والبولى فهو منشط للجهاز العصبى .. لأنه مدافع قوى عن جهاز المناعة .

17 - مضاد للتوتر والقلق ..
هو مهدئ ويساعد على الإسترخاء والهدوء النفسى .. ويخفض القلق والتوتر والغضب والإجهاد العصبى ويساعد على التنفس العميق مما يؤدى إلى الإسترخاء .. لأنه يفتح ممرات التنفس بكل سهولة .. ويهدئ الحالة النفسية المتوترة .

18 - علاج للدمامل والجروح ..
منقوع اللبان يستخم على الجروح فهو مطهر قوى ويساعد الأنسجة الملتهبة على الإلتئام ويحمى من عدوى الدمامل فى الجسم .. ويطهر الجروح الداخلية والخارجية ومضاد لألتهابات الجروح وشافى لها تماماً .

19 - مضاد لأمراض الشيخوخة ..
بما أنه منشط للجهاز الخلوى " الجهاز الذى يبنى وينظم خلايا الجسم " فإنه ينشط إنتاج الخلايا السليمة والأنسجة الجديدة .. ومن هذه النقطة فهو يحمى الجلد من أعراض وأمراض الشيخوخة لأنه يحافظ ةعلى الخلايا والأنسجة كما أنه يساعد ويقوى بنائها .. ويزيل تجاعيد البشرة والبقع البنية فى الوجه والهالات السوداء حول العين والبقع فى الخدين .. ويشد جميع الجلد فى الجسم ..
ومفيد لكبار السن لأن الخلايا لديهم تموت بسرعة فهو خاص ببناء الخلايا كما ذكرنا .

20- منظم لسكر الدم ..
حيث أنه يخفض السكر المرتفع .. ولكن إن كان السكر منخفض فلا يستخدم كشراب أو مضغ .

21- فوائد أخرى ..
يخفف آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل .. ومضاد لإلتهابات الجروح ويساعد على التئامها سريعاً .. ومضاد لحب الشباب .. ومنظم للدروة الدموية .. ومضاد للأرق .. ومضاد لكثير من أنواع الإلتهابات الأخرى .
 

البكتيريا والميكروبات الشعب الهوائية الغازات الزائدة الكحة الشديدة

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