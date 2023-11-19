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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل سرقة أموال ماكينات الصراف الآلي لشركة يونيفرسال

أرشيفية
أرشيفية

أحالت نيابة الأموال العامة العليا  مسئول تغذية الاموال بشركة أمانكو إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء علي أموال ماكينة الصراف الألي واستمعت النيابة الي أقوال مسئول الموظفين بالشركة.

نص الشهادة 

س/ما هي طبيعة عملك واختصاصك الوظيفي؟

ج/أنا مشرف أول الشركة المصرية لنقل الأموال - امانكو ومسئول عن الأفراد وتشغليهم في خطوط التغذية.

س/منذ متي وأنت تباشر ذلك الاختصاص؟

ج/من عشرين سنة

س/ ما عي علاقة المتهم محمود حمدي عبد المقصود بالشركة؟

ج/هو موظف تغذية مكينات الصرف الآلي بالشركة بموجب عقد عمل وهو عقد محدد المدة يتم تجديده.

س / ما هو اختصاص المتهم تحديدا بالشركة ؟

ج/هو المسئول عن تغذية ماكينات الصراف الالي بالنقدية والخاصين بعملاء الشركة.

س ومنذ متي وهو يعمل بالشركة تحديدا؟

ج/هو يعمل منذ عام ٢٠١٤.

س وهل هو المتخصص الوحيد بالشركة في تغذية ماكينات الصراف الالي؟

ج/لا هو أحد الافراد المسئولين عن تغذية ماكينات الصراف الالي وهو المسئول عن تغذية خط ماكينات الصراف الالي.

بخط مصانع واحد ومن ضمنها ماكينة يونيفرسال اتنين تحمل رقم 595 التابعة لبنك الأهلي المصري

س وما هي الإجراءات التي تتبع تحديداً في تغذية الماكينات ؟

ج/ هو بيستلم المبالغ المالية من خزينة الشركة بعد مراجعة الحافظات بافيز مغلق مرقم لكل حافظة وهو القائم بتعبئة هذه

الحافظات بعد التأكد  من المبلغ ويقوم بوضع تلك المبالغ داخل كل حافظة وهم عددهم ثلاث حافظات فئة 50 جنيها وفئة 100 جنيه وفئة 200 جنيه وكان المبلغ الذي كان بحوزته 650 الف جنية المخصص لتغذية ماكينة يونيفرسال اثنين محل الواقعة ويقوم بغلق الحوافظ بافيز بعد وضع المبالغ بها وفي اليوم التالي يقوم هو نفسه بمراجعة الحافظات والتأكد من الفيزا الرقم الذي هو قام بوضعه يقوم باستلامها بعد التأكد من سلامتها ويقوم بوضع الحافظات في داخل عربات الشركة وكون بحوزته مفتاح خزينة السيارة وحيداً ويقوم بالتحرك طبق للبرنامج المعين له لتغذية الماكينات طبقا لطلب البنك.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم بصفته موظفاً عاماً ومن الأمناء على الودائع  مسئول تغذية ماكينات الصراف الآلى بشركة أمانكو – التي تساهم فيها عدة جهات عامة اختلس أموالاً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.

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