عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

صدى البلد

يعد اليانسون أحد الأعشاب الطبية المشهورة والمتداولة منذ القدم، والتي تستخدم في العديد من العلاجات الطبية، إليكم أبرز فوائده وفقا لموقع هيلثى..

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:
- تعزيز عملية الهضم: يلين المعدة، حيث كان يستخدم "مغلي" بذور اليانسون منذ القدم بعد تناول وجبة دسمة للمساعدة على الهضم.
- معالجة الإمساك: مسهل طبيعي يساهم في علاج الإمساك والوقاية منه، كما يساعد في علاج عسر الهضم والتخلص من نفخة البطن.
- طرد الغازات.
- تعزيز الشهية: عن طريق تحفيزه لإفراز الأنزيمات الهاضمة في المعدة.

- تعزيز صحة الجهاز التنفسي: وُجد أن شرب مغلي حبوب اليانسون يساعد في علاج الربو والمشكلات التنفسية المختلفة، كما يساعد في تقليل الاحتقان في المجاري التنفسية وعلاج التهابات الشعب الهوائية، وبالتالي فهو ذو تأثيرات مضادة لنزلات البرد والبلغم والسعال.
- تطهير الجروح فهو يمنع التهابها، كما يساعد في تسريع عملية الشفاء.
- التخفيف من التشنجات والتقلصات:  مثل: القولون العصبي، أو الصرع، أو السعال و التخفيف من التشنجات والتقلصات وآلام العصبية المصاحبة لها، إذ أنه يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب والأوعية الدموية المسؤولة عن هذه التشنجات.

- تسكين الألم والمساعدة على الاسترخاء: فهو يخفف من التوتر والقلق والآلام العصبية، كما يحارب كلا من الاكتئاب والإجهاد والغضب.
كما وجد أن تطبيق زيت اليانسون على الجبهة قد يساهم في علاج آلام الرأس والصداع.
- علاج اضطرابات النوم والأرق: بسبب دوره المهدئ والمسكن وفعاليته في المساعدة على الاسترخاء.
- علاج مشكلات الدورة الشهرية: له تأثير مشابه لهرمون الإستروجين.
- مفيد للرضاعة الطبيعية: يعد وسيلة لزيادة إدرار حليب الثدي عند المرضعات، كما أنه يساعد على الاسترخاء لدى المرضعة.
- قتل بعض أنواع الحشرات، مثل: القمل، وذلك بمجرد تطبيقه على فروة الرأس.
- التخفيف من بعض المشكلات الجلدية، مثل: الصدفية والجرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ثلاثة لاعبين..مفاجأة مدوية عن الصفقة المنتظرة للأهلي

موديست يطلب مليون و400 ألف دولار لفسخ عقده مع الأهلي

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

الداخلية توجه نصائح مهمة لمالكي السيارات أثناء القيادة في الشبورة | شاهد

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

ترشيحاتنا

أخبار الأهلي والزمالك| حل أزمة القيد في القلعة البيضاء ومدرب جديد..ومفاجأة للأحمر بشأن صفقة يناير

إيران: نشهد المرحلة الأولى من توسع الحرب ضد إسرائيل على يد فصائل المقاومة

مفيش موهبة| الفنان جميل برسوم يهاجم ياسمين صبري: صورة حلوة وخلاص

الأجواء شتوية| الأرصاد: غداً أمطار متوسطة إلى غزيرة في بعض المحافظات

وزير الصحة: نقل الحالات الصعبة من أطفال غزة المبتسرين للقاهرة بطائرات خاصة

وزيرة إسرائيلية تدعو العالم لإعادة توطين أهالي غزة خارج القطاع


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحي البساتين.. تفاصيل مثيرة عن ثاني أقدم مقبرة لليهود في العالم

مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

مخاوف من استبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي في دولة أجنبية..ما القصة؟

ذكرى زيارة السادات لإسرائيل | نص خطاب الرئيس الراحل داخل الكنيست

فيديو

اختطاف سفينة إسرائيلية.. الاحتلال يعترف وأصابع الاتهام تشير لهؤلاء

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ