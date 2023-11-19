مشروب سحري يقضي على نزلات البرد| تعرف عليه

يعد اليانسون أحد الأعشاب الطبية المشهورة والمتداولة منذ القدم، والتي تستخدم في العديد من العلاجات الطبية، إليكم أبرز فوائده وفقا لموقع هيلثى..

- تعزيز صحة الجهاز الهضمي:

- تعزيز عملية الهضم: يلين المعدة، حيث كان يستخدم "مغلي" بذور اليانسون منذ القدم بعد تناول وجبة دسمة للمساعدة على الهضم.

- معالجة الإمساك: مسهل طبيعي يساهم في علاج الإمساك والوقاية منه، كما يساعد في علاج عسر الهضم والتخلص من نفخة البطن.

- طرد الغازات.

- تعزيز الشهية: عن طريق تحفيزه لإفراز الأنزيمات الهاضمة في المعدة.

- تعزيز صحة الجهاز التنفسي: وُجد أن شرب مغلي حبوب اليانسون يساعد في علاج الربو والمشكلات التنفسية المختلفة، كما يساعد في تقليل الاحتقان في المجاري التنفسية وعلاج التهابات الشعب الهوائية، وبالتالي فهو ذو تأثيرات مضادة لنزلات البرد والبلغم والسعال.

- تطهير الجروح فهو يمنع التهابها، كما يساعد في تسريع عملية الشفاء.

- التخفيف من التشنجات والتقلصات: مثل: القولون العصبي، أو الصرع، أو السعال و التخفيف من التشنجات والتقلصات وآلام العصبية المصاحبة لها، إذ أنه يساعد على استرخاء العضلات والأعصاب والأوعية الدموية المسؤولة عن هذه التشنجات.

- تسكين الألم والمساعدة على الاسترخاء: فهو يخفف من التوتر والقلق والآلام العصبية، كما يحارب كلا من الاكتئاب والإجهاد والغضب.

كما وجد أن تطبيق زيت اليانسون على الجبهة قد يساهم في علاج آلام الرأس والصداع.

- علاج اضطرابات النوم والأرق: بسبب دوره المهدئ والمسكن وفعاليته في المساعدة على الاسترخاء.

- علاج مشكلات الدورة الشهرية: له تأثير مشابه لهرمون الإستروجين.

- مفيد للرضاعة الطبيعية: يعد وسيلة لزيادة إدرار حليب الثدي عند المرضعات، كما أنه يساعد على الاسترخاء لدى المرضعة.

- قتل بعض أنواع الحشرات، مثل: القمل، وذلك بمجرد تطبيقه على فروة الرأس.

- التخفيف من بعض المشكلات الجلدية، مثل: الصدفية والجرب.