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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

عمل لحمة العجل بصلصة الفطر

صدى البلد

قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،عمل لحمة العجل بصلصة الفطر..

المقادير :
عدد أربع قطع من لحم الستيك
حوالي 30 جرام من الزبده
فص ثوم
عدد 1 حبة بصل
عدد ملعقتين صغيرتين من الدقيق
نصف كوب مرق لحم
125 جرام فطر
عدد ملعقتين كبيرتين من الكريمه
ربع كوب من خل التفاح

طريقة العمل :
قومي بتحمير اللحم في الزبده لمدة 3 دقائق
إرفعي اللحم بعد تحميره و ضعيه جانبا
قومي بتحمير البصل في نفس الزبده حتى يصبح طريا
قومي بإضافة الثوم و الخل للبصل المحمر
إخلطي الدقيق مع مرق اللحم في الخلاط
قومي بإضافة الدقيق المخلوط مع مرق اللحم إلى البصل و حركيه حتى يغلي الخليط
قومي بإضافة اللحم إلى الصلصه
قطعي الفطر
قومي بإضافة الفطر و حركي المزيج إلى أن تنضج جميع محتوياته
قومي بإضافة الكريمه و سخنيه قليلا

 

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