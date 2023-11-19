قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،عمل لحمة العجل بصلصة الفطر..
المقادير :
عدد أربع قطع من لحم الستيك
حوالي 30 جرام من الزبده
فص ثوم
عدد 1 حبة بصل
عدد ملعقتين صغيرتين من الدقيق
نصف كوب مرق لحم
125 جرام فطر
عدد ملعقتين كبيرتين من الكريمه
ربع كوب من خل التفاح
طريقة العمل :
قومي بتحمير اللحم في الزبده لمدة 3 دقائق
إرفعي اللحم بعد تحميره و ضعيه جانبا
قومي بتحمير البصل في نفس الزبده حتى يصبح طريا
قومي بإضافة الثوم و الخل للبصل المحمر
إخلطي الدقيق مع مرق اللحم في الخلاط
قومي بإضافة الدقيق المخلوط مع مرق اللحم إلى البصل و حركيه حتى يغلي الخليط
قومي بإضافة اللحم إلى الصلصه
قطعي الفطر
قومي بإضافة الفطر و حركي المزيج إلى أن تنضج جميع محتوياته
قومي بإضافة الكريمه و سخنيه قليلا