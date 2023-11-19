قدم الشيف هشام ماجد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،عمل لحمة العجل بصلصة الفطر..

المقادير :

عدد أربع قطع من لحم الستيك

حوالي 30 جرام من الزبده

فص ثوم

عدد 1 حبة بصل

عدد ملعقتين صغيرتين من الدقيق

نصف كوب مرق لحم

125 جرام فطر

عدد ملعقتين كبيرتين من الكريمه

ربع كوب من خل التفاح

طريقة العمل :

قومي بتحمير اللحم في الزبده لمدة 3 دقائق

إرفعي اللحم بعد تحميره و ضعيه جانبا

قومي بتحمير البصل في نفس الزبده حتى يصبح طريا

قومي بإضافة الثوم و الخل للبصل المحمر

إخلطي الدقيق مع مرق اللحم في الخلاط

قومي بإضافة الدقيق المخلوط مع مرق اللحم إلى البصل و حركيه حتى يغلي الخليط

قومي بإضافة اللحم إلى الصلصه

قطعي الفطر

قومي بإضافة الفطر و حركي المزيج إلى أن تنضج جميع محتوياته

قومي بإضافة الكريمه و سخنيه قليلا