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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب حادث 7 أكتوبر.. نتنياهو يشن هجوما حادا على السلطة الفلسطينية

نتنياهو
نتنياهو

انتقد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السلطة الفلسطينية لإصدارها بيانًا يتهم إسرائيل بقتل مدنيين في هجوم 7 أكتوبر.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، زعم نتنياهو بالقول “اليوم، قالت السلطة الفلسطينية في رام الله شيئا غير معقول على الإطلاق. ونفت أن تكون حماس هي التي نفذت هجوم 7 أكتوبر بالقرب من غزة”. 

وأضاف نتنياهو في بيان بالفيديو “لقد اتهمت إسرائيل في الواقع بتنفيذ هذا الحادث.. وهذا انقلاب كامل للحقيقة” على حد زعمه.

ولفت نتنياهو إلى أن "الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنكر في الماضي وجود المحرقة، واليوم ينكر اليوم وجود هجوم 7 أكتوبر وهذا غير مقبول”.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أمس السبت، أن حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين "حماس" لم تكن تعرف مسبقًا بالحفل الذي قتل فيه 367 شخصا قرب مستوطنة ريعيم بغلاف قطاع غزة، ولكنهم تصرفوا بشكل تلقائي، وهو الأمر الذي يعتبر تكذيبًا للروايات الصهيونية المتداولة عن عملية طوفان الأقصى.

ووفق الصحيفة الإسرائيلية، فإن مصدرا في الشرطة أشار إلى أن مروحية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وصلت لمكان الحادث، وأطلقت النار على مقاتلي حماس، ويبدو أنها أصابت أيضا بعض الجمهور والمشاركين في الحفل.

وأضافت الصحيفة بناء على تقديرات مسؤولين أمنيين كبار، بأن حماس اكتشفت أمر الحفل من خلال طائرات بدون طيار أو مظلات، وتوجه مقاتلو الحركة إلى المكان باستخدام نظام الاتصالات الخاص بهم.

الاحتلال الاسرائيلي نتنياهو إسرائيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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