عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

صاحبة تاريخ مشرف فى التحول الرقمى والتأمين الإلكترونى .. مشاركة ناجحة لدلتا للأنظمة الإلكترونية بمعرض الاتصالات

صدى البلد

تشارك شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية فى معرض القاهرة للاتصالات الذى انطلقت فعالياته اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

تعتبر شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية من أهم الشركات التى بها باع لعقود متتالية فى التحول الرقمى والتكنولوجيات المتنوعة .

وفى هذا الصدد أعلن المهندس عمرو محفوظ، العضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، بأن الشركة نشأت في منتصف الثمانينيات وتتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال التحول الرقمي والتأمين الإلكتروني.

وأضاف:  تركز الشركة على توفير حلول وخدمات ذكية في مجال التحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية باستخدام موارد بشرية متخصصة.

وأعرب محفوظ عن فخر الشركة بتجاوز معدلات الاستثمارات في السوق المصرية 42%، وأشار إلى وجود فرص واعدة داخل السوق المصرية.

أكد على التوسع الإقليمي والإفريقي، مع توفير تقنيات المعلومات حسب الطلب عن حلول الحوسبة السحابية دلتا كلاود.

أوضح محفوظ أن الشركة نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل ميكنة الامتحانات للقطاع الطبي بالجامعات المصرية والتذكرة الإلكترونية للنقل الركاب بالإسكندرية و الفاتورة الالكترونية لمصلحة الضرائب ، وأكد على التزامها بتقديم خدمة العملاء من خلال تقديم الدعم الفني المتكامل. كذلك تقدم الشركة خدمات التوقيع الالكتروني المتكاملة دلتا تراست.

يذكر أن قائمة عملاء الشركة تشمل وزارات ومؤسسات حكومية كبرى، وقد نجحت في تطوير تطبيق "سهل" لعمليات التحصيل الإلكتروني في الكهرباء وشحن المياه والكهرباء مسبقة الدفع.

وأختتم محفوظ بالإشارة إلى اهتمام ودعم القيادة السياسية في مصر لتعزيز منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا التزام الشركة بالتطور وتحسين الأداء لتحقيق رؤية مصر 2030.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

ترشيحاتنا

الأول في التاريخ.. لوكاكو يسجل رقما قياسيا لم يحدث من قبل مع بلجيكا

الحوثيون: احتجاز السفينة الإسرائيلية خطوة تثبت جديتنا لخوض المعركة دعما للمقاومة في غزة

بدلا من 40.. وزير الاتصالات: مصر أصبحت الأولى إفريقيًا في مراكز التعهيد منذ 2021

يدفع الثمن باهظًا.. إسرائيل: حزب الله أطلق أكثر من 1000 صاروخ علينا

وزير الاتصالات: صادرات مصر الرقمية بلغت 1.8 مليار دولار.. فيديو 

تصفيات كأس العالم.. أول تعليق من تريزيجيه بعد هدفيه في سيراليون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ذكرى زيارة السادات لإسرائيل | نص خطاب الرئيس الراحل داخل الكنيست

هي هتتجوز؟.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

يحميك من أمراض خطيرة.. 20 فائدة لتناول لبان الدكر

فيديو

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ