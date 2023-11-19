صاحبة تاريخ مشرف فى التحول الرقمى والتأمين الإلكترونى .. مشاركة ناجحة لدلتا للأنظمة الإلكترونية بمعرض الاتصالات

تشارك شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية فى معرض القاهرة للاتصالات الذى انطلقت فعالياته اليوم بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

تعتبر شركة دلتا للأنظمة الإلكترونية من أهم الشركات التى بها باع لعقود متتالية فى التحول الرقمى والتكنولوجيات المتنوعة .

وفى هذا الصدد أعلن المهندس عمرو محفوظ، العضو المنتدب لشركة الدلتا للأنظمة الإلكترونية، بأن الشركة نشأت في منتصف الثمانينيات وتتمتع بخبرة تزيد عن 40 عامًا في مجال التحول الرقمي والتأمين الإلكتروني.

وأضاف: تركز الشركة على توفير حلول وخدمات ذكية في مجال التحول الرقمي والأنظمة الإلكترونية باستخدام موارد بشرية متخصصة.

وأعرب محفوظ عن فخر الشركة بتجاوز معدلات الاستثمارات في السوق المصرية 42%، وأشار إلى وجود فرص واعدة داخل السوق المصرية.

أكد على التوسع الإقليمي والإفريقي، مع توفير تقنيات المعلومات حسب الطلب عن حلول الحوسبة السحابية دلتا كلاود.

أوضح محفوظ أن الشركة نجحت في تنفيذ مشروعات كبيرة مثل ميكنة الامتحانات للقطاع الطبي بالجامعات المصرية والتذكرة الإلكترونية للنقل الركاب بالإسكندرية و الفاتورة الالكترونية لمصلحة الضرائب ، وأكد على التزامها بتقديم خدمة العملاء من خلال تقديم الدعم الفني المتكامل. كذلك تقدم الشركة خدمات التوقيع الالكتروني المتكاملة دلتا تراست.

يذكر أن قائمة عملاء الشركة تشمل وزارات ومؤسسات حكومية كبرى، وقد نجحت في تطوير تطبيق "سهل" لعمليات التحصيل الإلكتروني في الكهرباء وشحن المياه والكهرباء مسبقة الدفع.

وأختتم محفوظ بالإشارة إلى اهتمام ودعم القيادة السياسية في مصر لتعزيز منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا التزام الشركة بالتطور وتحسين الأداء لتحقيق رؤية مصر 2030.