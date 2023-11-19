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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

مؤسس "أمهات مصر" تجتاز برنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي"

عبير أحمد
عبير أحمد

اجتازت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، برنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي"، الذي أطلقته مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة" بالتعاون مع كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية ومؤسسة هي تستطيع للتنمية.

وأقيمت، أمس حفلة التخرج بمقر جامعة النيل الأهلية بحضور المهندس محمد كامل، مؤسس ورئيس مبادرة "مهندسون من أجل مصر المستدامة، والدكتور حازم عواد رئيس لجنة الحوكمة بالمبادرة والمدير التنفيذي للبرنامج، والدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، والدكتورة نيفين عبدالخالق عميد كلية التعليم المستمر بجامعة النيل الأهلية، والنائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، والدكتور رامي أحمد فتحي كبير خبراء التكنولوجيا الرقمية والسياسات العامة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور اسلام ثروت، رئيس شبكة مستشاري معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، والمهندس إبراهيم رمضان، مدير المشروعات بالمكتب الفني لوزارة المالية ورئيس لجنة التسويق والعلاقات العامة بالمبادرة.

الجدير بالذكر أن برنامج "سفراء الحوكمة والتحول الرقمي" يتم تنظيمة من خلال لجنة الحوكمة بالمبادرة برئاسة الدكتور حازم عواد، ويتكون البرنامج من خلال أربعة محاضرات تغطي كل محاضرة جانبًا مختلفًا من مجالات الحوكمة والتحول الرقمي (رؤية مصر ٢٠٣٠ - الاطار النظري للحوكمة - حوكمة الجهاز الإداري - حوكمة الشركات - التحول الرقمي)، ويكتسب المشارك المعارف والأدوات اللازمة لفهم أهمية الحوكمة وكيفية تطبيقها في حياتة الشخصية والعملية، أيضاً كيفية التعرف على مظاهر الفساد والوقاية منه، بالإضافة إلى طرق التبليغ عن الفساد والدور الذي يجب أن تلعبه كأحد أعضاء المجتمع، حيث يهدف البرنامج إلى تطبيق آليات ومعايير الشفافية والرقابة فى المؤسسات العامة والخاصة، ونشر الوعي بأهمية التحول الرقمى كأحد أهم ركائز تطبيق الحوكمة فى ظل رؤية مصر ٢٠٣٠.

وأكدت عبير أحمد على حرصها الدائم علي الالتحاق بالبرامج التدريبية والدورات والفاعليات الهامة لتطوير نفسها بما ينعكس علي خلق نوع من الوعي لدي أولياء الأمور بمختلف المراحل التعليمية، لافته إلي أنها في السنوات الماضية حصلت علي جميع الدورات الخاصة بأكاديمية ناصر العسكرية، فضلا عن حصولها علي درجة الماجستير من المعهد القومي للتخطيط، وغيرها، وذلك في إطار الدور التوعوي والتربوي لاتحاد أمهات مصر وإئتلاف أولياء الأمور التي تشرف بتأسيسهم.

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