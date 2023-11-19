مديرة المرصد الإفريقي للهجرة:هناك دعم للقضية الفلسطينية من كل شعوب العالم الغربي

قالت السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الأفريقي، إن المجـ ازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ستجبر العديد من الدول على تغيير سياستها ودعمها لإسرائيل، متابعة: العالم أصبح يشاهد مظاهرات كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني.

وأضافت "نجم" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن المظاهرات في الدول الغربية من المتوقع أن تتحول إلى عصيان مدني، متابعة: لا يوجد أمل لدى حكومات الدول الغربية سوى تغيير وجهة نظرها تجاه فلسطين.

واسترسلت:" نحن أمام 5 دول غير المنظمات والمؤسسات الحقوقية التي قدمت مذكرات للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحريك دعوى ضد إسرائيل وجرائم الحرب التي ترتكبها في غزة.

ولفتت إلى أن فلسطين تنطبق عليها قواعد معاهدة روما، وأي خرق لقواعد محكمة الجنائية الدولية يتطلب المحاسبة الدولية.