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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأوروبي لإعادة الإعمار: مصر التزمت بإنتاج 10 جيجاوات بـ10 مليارات دولار استثمارات خاصة

أوديل رينو باسو
أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

قالت أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،  أن مصر تحدث انتقالا فعالا نحو التحول الأخضر، و أن الحكومة المصرية التزمت بإنتاج 10 جيجا وات بتكلفة 10 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة.

وأشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أن الاقتصاد الأخضر الذي تسعى مصر إلى التحول نحوه هو أكثر تنافسية  ومرونة، و ذلك خلال كلمتها في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي تُقام تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لرصد التقدم المحرز في مشروعات المنصة الوطنية برنامج «نُوَفِّــي»، قبيل مؤتمر المناخ COP28، وذلك بحضور رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية على رأسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الافريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، إلى جانب الوزارات المعنية وشركات القطاع الخاص، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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وأضافت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مصر في افضل موقع يسمح لها بالانتقال الأخضر للطاقة، مؤكدة أن برنامج نوفي يعتبر عاملًا فعالًا في التحول، حيث أن محور الطاقة يعتبر نهجًا متكامل لتحدي التحول.

انجازات مصر في التحول الطاقي

وعبرت عن فخرها بالنتائج التي حققتها مصر في مجال التحول الطاقي، و أن الحكومة المصرية لديها أهداف أعمق من ما حققته حيث تسعى لجذب 105 مليار دولار في هيئة قروض ميسرة ومنح لدعم استثمارات القطاع الخاص.

وأشارت إلى أن التعاون بين مصر والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل متعددة الأطراف يعزز هذا التحول، ويشكل إلهاما للدول الاخرى.

رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الاقتصاد الاخضر ن و ف ي مؤتمر المناخ COP28 الطاقة

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