مشاجرة طاحنة .. تشريح جثة شخص في عين شمس

قررت جهات التحقيق تشريح جثمان شخص لقي مصرعه على يد 7 أشخاص في واقعة التعدي على المجني عليه بسبب خلافات بينهما لبيان سبب الوفاة.

وكان القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي ٧ أشخاص بينهم سيدتين بعد مشاجرة بينهم ادت الي وفاة شخص واصابة ٥ منهم بسبب خلافات سابقة بينهم ، تم ضبط طرفى المشاجرة ، وتولت النيابة التحقيق .



تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالفحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين ٣ أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته وبين ٥ أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات ووفاة شخص .

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى عدد 3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية