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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشاجرة طاحنة .. تشريح جثة شخص في عين شمس

صدى البلد

قررت جهات التحقيق تشريح جثمان شخص لقي مصرعه على يد 7 أشخاص في واقعة التعدي على المجني عليه بسبب خلافات بينهما لبيان سبب الوفاة.

وكان القي رجال الأمن بالقاهرة القبض علي ٧ أشخاص بينهم سيدتين بعد مشاجرة بينهم ادت الي وفاة شخص واصابة ٥ منهم بسبب خلافات سابقة بينهم ، تم ضبط طرفى المشاجرة ، وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بوقوع مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

بالفحـــص تبين حدوث مُشادة كلامية بين ٣ أشخاص مصابين بجروح متفرقة بالجسم وأحدهم توفى متأثراً بإصابته وبين ٥ أشخاص، ثلاثة منهم مصابين بجروح متفرقة بالجسم بسبب خلافات سابقة بينهم تطورت لمشاجــــرة تعدوا خلالها على بعضهم البعض بالضرب بإستخدام أسلحة بيضاء نتج عن ذلك الإصابات ووفاة شخص .

تم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الطرف الثانى عدد 3 سلاح أبيض المستخدمين فى إرتكاب الواقعة ، وإعترفوا بإرتكاب الواقعة ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية

أستخدام أسلحة خلافات سابقة شرطة عين شمس قسم شرطة عين شمس تشريح جثمان

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