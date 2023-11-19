الحكومة الفلسطينية : مقتل طفل كل 5 دقائق .. والاحتلال أباد عائلات بالكامل

كشف الدكتور إبراهيم ملحم، الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، مشددًا على أن هناك تفاقم في الأوضاع في ظل المجازر التي يركبها الاحتلال.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على شاشة "المحور"، إن جيش الاحتلال يمارس فصول دموية في كل بيت وحارة في قطاع غزة، يذهب ضحيتها الأطفال والشيوخ والأطباء والمرضى والجرحي في المستشفيات.



وواصل:" نحن أمام إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني، سواء في مجزرة الباجورة وتل زعتر والشيخ فلاح، أو غيرهم من المجازر".

وتابع قائلًا:" المحتل الإسرائيلي يمارس القتل الجماعي بحق الأطفال والشيوخ، حيث يقتل طفل كل 5 دقائق، وكل يوم تتعرض أكثر من عائلة للإبادة بالكامل".