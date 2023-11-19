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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

معها 4 أولاد.. ابنة فنان شهير تصدم الجمهور بخبر انفصالها عن زوجها

صدى البلد

أعلنت أخصائية التغذية رنيم النوري، ابنة النجم السوري عباس النوري، انفصالها عن زوجها المخرج خالد عثمان؛ مؤكدة أن الأمر تم بكل ود ومحبة، وأنهما سيبقيان صديقين عزيزين.

وكتبت "رنيم"، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، “أصدقائي و أعزائي، بدي قلكن شي.. أحياناً الحياة بتاخدنا بطرقات جديدة ومختلفة وغير متوقَّعة، بتكون عم تخطط وتبني بشي، لكن بيكون مكتبلك شي تاني، وعسى دائماً يكون خير”. 

وأضافت أخصائية التغذية "وهاد لي صار معنا أنا وخالد الحياة أخدت كل حدا فينا لطريق مختلف عن التاني، وصار صعب نضل سوا كزوجين؛ لذلك قررنا إنو الانفصال هو الأسلم لنحافظ على علاقة فيها ود واحترام لعشرة العمر ولولادنا ولآلنا.. أنا وخالد انفصلنا كزوجين، لكن نحن أم وأب لأجمل أطفال بالعالم، خالد صديق ورفيق عزيز بتمنالو كل الخير والسعادة والتوفيق بحياته".

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كما طلبت رنيم خلال تعليقها من أصدقائها، عدم سؤالها عن تفاصيل الانفصال وقالت: "الرجاء احترام خصوصية وحساسية الحالة لولادنا، وعدم التدخل أو السؤال؛ لأن صدقوني ما حتلاقو عندي ولا عند خالد أي جواب أو حكي غير لي كتبته؛ لأن هي الحقيقة.. وشكراً لتفهمكن".

وسبق ريم في إعلان خبر انفصالها خلال الأيام الماضية الفنانة هنا الزاهد وكتبت عبر إنستجرام :" الحمد لله تم الانفصال رسمي بيني وبين احمد بعد ٤ سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير".

وكانت أنباء الانفصال في الوسط الفني أثارت ضجة كبيرة خلال الشهور القليلة الماضية ، خاصة بعد الخلافات التي وقعت بينهما.

وخلال الساعات القليلة الماضية، تم تداول معلومات تؤكد انفصال هنا الزاهد وأحمد فهمي، لكن الأمر يدور في غاية السرية، حيث اتفق الثنائي على الانفصال بالفعل، لكن حتى الآن لم يحدث الطلاق رسمياً .

طلاق هنا الزاهد وأحمد فهمي

وحسب ما تم تداوله ، فإن هنا الزاهد واحمد فهمي منفصلان منذ أشهر بشكل سري، واتفقا بالفعل على الطلاق ، لكن تم تأجيل تنفيذ القرار لفترة ، خاصة وأنهما كانا يستعدان لطرح فيلمهما مستر إكس.

 

أخصائية التغذية الاجتماعى فيسبوك التواصل الاجتماعي الخلافات التي وقعت بينهما الساعات القليلة الماضية هنا الزاهد تواصل الاجتماعي

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