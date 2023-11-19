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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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المرصد الإفريقي للهجرة: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ما يقارب المليون فلسطيني منذ 1967

نميرة نجم مديرة المرصد
نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الأفريقي

قالت السفيرة نميرة نجم مديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الأفريقي، إن المجازر التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ستجبر العديد من الدول لتغيير سياستها ودعمها لإسرائيل، متابعة: العالم أصبح يشاهد مظاهرات كبيرة لدعم الشعب الفلسطيني.

 

وأضافت "نميرة نجم" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن شعوب العالم الغربي أصبحت تعرف حقيقة الوضع داخل غزة، وما يحدث من جرائم للمدنيين، وأصبحوا ينادوا بضرورة انهاء الاحتلال ووقف إطلاق النار وحل الدولتين.

 

واسترسلت: إسرائيل ترغب في تهجير الفلسطينيين من غزة، وتوطينهم في صحراء غزة، ولكن الرئيس السيسي كشف المخطط ورفض فكرة التهجير القسري، وكذلك الأمر بالنسبة لملك الأردن.

 

ونوهت بأن الاحتلال قتل ما يقارب من 202، وذلك الفترة ما بين يناير وأغسطس 2023، كما أن الاحتلال تسبب في إصابة 2335، وهدم 670 منزلا في الضفة بغزة، وتم تهجير 1094 فلسطينياً، وهروب أسر بالكامل.

 

وأكملت: من عام 1967 حتى يومنا هذا، تم اعتقال ما يقرب نحو مليون فلسطيني، مشيرة إلى أن سجون الاحتلال يوجد  بها 5200 أسير، من بينهم أكثر من 670 طفلاً فلسطينياً، و83 سيدة فلسطينية.

 

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