تعليم العاصمة تعقد ورش عمل لرفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية

برعاية الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية والأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وإشراف الأستاذ ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات والأستاذة هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعى وفريق العمل والأستاذة غاليه عبد الفتاح موجه عام اللغة الإنجليزية تم اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩

عقد ورش عمل لرفع كفاءة معلمى اللغة الإنجليزية للتعليم المجتمعي بمكتبة ديوان عام المديرية.

وفى البداية تحدثت الأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية عن أهمية التمكن من مهارات اللغة الإنجليزية وأهمية إصقال الطلاب بها والعمل على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول الدراسية .

كما أكدت على أن طلاب التعليم المجتمعى يحتاجون كل الدعم

والرعاية للنهوض بهم كذويهم من الطلاب.

وتم الحديث حول الصعوبات التى تواجه المعلمين فى شرح المادة .

وقد تم خلال الورشة استعراض بعض النقاط الهامة وهى كما يلى :-

- طريقة التعليم المناسبة للمتعلمين واستخدام السبورة بالطريقة الافضل

- أفضل الطرق للشرح والتحضير للإمتحانات .

- طريقة تحسين الإستماع والقراءة والنطق الصحيح لبعض الكلمات الشائعة .

- إستخدام التكنولوجيا فى استراتيجيات التدريس .

- المشاركة الفعالة بين المعلم والطالب

- كيفية جذب الطلاب من خلال الأنشطة

وتعد الفئة المستهدفة موجهى اللغة الإنجليزية ومعلمى التعليم المجتمعى وأدار الورشة الأستاذ محمد زكريا

معلم كبير بمدرسة الطبرى الثانويةالتعليم المجتمعى

