عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم العاصمة تعقد ورش عمل لرفع كفاءة معلمي اللغة الإنجليزية

صدى البلد

برعاية الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة  مدير المديرية والأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية وإشراف الأستاذ ياسر أنس مدير عام التعليم العام والتجريبيات والأستاذة هند عابدين مدير إدارة التعليم المجتمعى وفريق العمل والأستاذة  غاليه عبد الفتاح موجه عام اللغة الإنجليزية تم اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩
عقد ورش عمل لرفع كفاءة معلمى اللغة الإنجليزية للتعليم المجتمعي بمكتبة ديوان عام المديرية.

وفى البداية تحدثت الأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية عن أهمية التمكن من مهارات اللغة الإنجليزية وأهمية إصقال الطلاب بها والعمل على التفاعل مع الطلاب داخل الفصول الدراسية .

كما أكدت على أن طلاب التعليم المجتمعى يحتاجون كل الدعم
والرعاية للنهوض بهم كذويهم من الطلاب.

وتم الحديث حول الصعوبات التى تواجه المعلمين فى شرح المادة .

وقد تم خلال الورشة  استعراض بعض النقاط الهامة وهى كما يلى :- 
- طريقة التعليم المناسبة للمتعلمين واستخدام السبورة بالطريقة الافضل

- أفضل الطرق للشرح والتحضير للإمتحانات .

- طريقة تحسين الإستماع والقراءة والنطق الصحيح لبعض الكلمات الشائعة .

- إستخدام التكنولوجيا فى استراتيجيات التدريس .

- المشاركة الفعالة بين المعلم والطالب

- كيفية جذب الطلاب من خلال الأنشطة

وتعد الفئة المستهدفة موجهى اللغة الإنجليزية ومعلمى التعليم المجتمعى وأدار الورشة الأستاذ محمد زكريا
معلم كبير بمدرسة الطبرى الثانويةالتعليم المجتمعى
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برق ورعد وأمطار الآن| ما حقيقة وصول عاصفة التنين إلى مصر ؟

عاجل| تصرف مفاجئ من جمهور ليبيريا تجاه محمد صلاح بمباراة سيراليون.. والحكم يوقفها

سقوط الأمطار| درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة من الغد وحتى السبت

تطور عاجل في أزمة فتوح مع الزمالك.. والمجلس يفوّض معتمد جمال

مصادر: ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. وقرار حاسم من «الفرعون»

منشور يثير ضجة| أجايي يعود للأهلي قريبا.. ما علاقة رضا سليم بالصفقة؟

أخبار مبهجة من الحكومة.. مصر تودع أزمة الدولار والسكر والسجائر ولطمة للمتلاعبين

"مش عارفة امشي".. نجلاء بدر تكشف تفاصيل تعرضها لإصابة في "وتر أكيليس"|خاص

ترشيحاتنا

أحمد موسى يناشد الوطنية للانتخابات لـ عقد لجان وافدين بالمحافظات للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي

جميل برسوم: يجب أن يكون للفنان رأيه دون حياد أو استعراض

أحمد موسى: تحقيقات الشرطة فضحت إسرائيل بشأن حفل غلاف غزة

معها 4 أولاد.. ابنة فنان شهير تصدم الجمهور بخبر انفصالها عن زوجها

وزارة التموين: توجد 3 أسعار للسكر في السوق.. وتجار كونوا ثرواتهم من الأزمات

فيتوريا يتغزل في الشناوي وتريزيجيه | ماذا قال؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخاوف من استبدال مستشاري الصحة العقلية بالذكاء الاصطناعي في دولة أجنبية..ما القصة؟

ذكرى زيارة السادات لإسرائيل | نص خطاب الرئيس الراحل داخل الكنيست

هي هتتجوز؟.. طليقة حسن شاكوش تثير الجدل بإطلالة ملفتة

أيسلندا مهددة بخطر كبير.. تسجيل صوتي يكشف عن رعب الحمم البركانية

فيديو

محاسب بالشركة وضع الخطة .. تفاصيل السطو على سيارة الجيزة وسرقة مليون جنيه «فيديوجراف»

قتـ.لوا أبناء شعبهم .. مفاجأة ارتكبها الاحـ.تلال يوم 7 أكتوبر لمطاردة القـ.سـ.ام

تقلبات جوية شديدة وأمطار غزيرة وتعطيل للدراسة ببعض المحافظات.. فيديو

«دبلوم صنايع وعامل دكتور».. تفاصيل غريبة حدثت بالفعل في مستشفى سوهاج «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ