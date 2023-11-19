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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حملات مغرضة تهاجم على السوشيال ميديا.. خيري رمضان: مصر دفعت ثمن دعم فلسطين

خيري رمضان
خيري رمضان

انتقد الإعلامي خيري رمضان، حملات الهجوم على مصر منذ بداية الحرب على غزة بعد السابع من اكتوبر، مشددًا على أن هناك مجموعات عبر السوشيال ميديا تهاجم مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، وأكد أن مصر تتخذ أشرف وأنبل المواقف تجاه الفلسطينيين.

 

وأشار "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن مصر قاتلت من أول يوم في الحرب لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وهي أكثر من أرسل قوافل لمساعدة الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدا أن مصر هي من دفعت عبر الزمن ثمن القضية الفلسطينية.

 

وأوضح خيري رمضان، أنه كان هناك حملة هجوم على علم مصر منذ البداية، معلقا: "أنا فرحان بعلم مصر غصب عنك.. وفخور بنسر علم مصر يصطاد فريسته بنفسه"، مشددًا على أن نسر مصر محلق في السماء ويرى ما في عالم البحار.
 

خيري رمضان غزة الفلسطينيين السيسي قطاع غزة

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