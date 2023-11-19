فعاليات تقييم فريق المرشدات على مستوى القاهرة بمدرسة سانت فاتيما.. صور

الأحد 19/نوفمبر/2023 - 09:54 م 11/19/2023 9:54:36 PM

برعاية الأستاذ أيمن موسى وكيل أول الوزارة مدير المديرية وشهدت الأستاذة زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات التعليمية اليوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/١١/١٩بمدرسة سانت فاتيما الخاصة لغات التابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية فعاليات تقييم فريق المرشدات على مستوى القاهرة.

وبدأت فعاليات التقييم بالترحيب ، والإذاعة ومراسم تحية العلم ، بعدها قدمت الطالبات الفقرات الإرشادية ومهارات المرشدات وحفلات السمر والطهي الخلوي والمعارض وإقامة الأرض الإرشادية.

وأكدت " وكيل المديرية "أن المعسكرات الإرشادية تهدف إلى خلق مواطنة صالحة قادرة على مواجهة أعباء ومشكلات الحياة .

مشيرة إلى أهمية ممارسة الرياضة فهي تعمل على نشر القيم الحميدة والأخلاق الحسنة من خلال فنون ومهارات الحركة الإرشادية.

وفى الختام تقدمت بالشكر والتقدير لمدير عام الإدارة وقياداتها ومديرة المدرسة ومسئولة فريق المرشدات وبناتها الطالبات على الجهود المبذولة والملموسة متمنية لهم مزيداً من التوفيق والنجاح.