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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلمانية تطالب بتخفيض 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري

النائبة مها شعبان
النائبة مها شعبان

طالبت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، السماح بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني سواء كان سكنياً أو غير سكني، والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها في قانون 17 لسنة 2019م.

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

كما طالبت النائبة مها شعبان تخفيض 25% من قيمة التصالح في حالة السداد الفوري، والتقسيط على 5 سنوات منهم 3 سنوات دون فوائد، وسرعة إصدار الأحوزة العمرانية خاصة في القرى، ومد التصوير الجوي حتى نهاية 15 نوفمبر الحالي، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية حتى يستطيع المواطن استكمال بناء وتوصيل المرافق.

إزالة التعديات على الاراضي الزراعيه إزالة التعديات الأراضى الزراعية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفى جبالى عضو مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح

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