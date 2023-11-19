برلمانية تطالب بتخفيض 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري

طالبت النائبة مها شعبان، عضو مجلس النواب بمحافظة كفر الشيخ، السماح بالتصالح في مخالفات البناء خارج الحيز العمراني سواء كان سكنياً أو غير سكني، والسماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها في قانون 17 لسنة 2019م.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

كما طالبت النائبة مها شعبان تخفيض 25% من قيمة التصالح في حالة السداد الفوري، والتقسيط على 5 سنوات منهم 3 سنوات دون فوائد، وسرعة إصدار الأحوزة العمرانية خاصة في القرى، ومد التصوير الجوي حتى نهاية 15 نوفمبر الحالي، وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية حتى يستطيع المواطن استكمال بناء وتوصيل المرافق.