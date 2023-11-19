تامر إمام: قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري

قال الكاتب الصحفي المتخصص في تكنولوجيال المعلومات تامر إمام، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر يساهم في توفير الكثير من فرص عمل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القاطرة الحقيقية للاقتصاد المصري، وهنا يأتي دور انطلاق فعاليات الدورة 27 من المعرض والمؤتمر الدولى للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا Cairo ICT23، الذى يعقد خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

معدلات النمو

وأوضح أن المؤشرات والأرقام الاقتصادية المتعلقة بمصر، توضح أن معدلات النمو التي حققها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي الرهان للمسئولين داخل الدولة.

وأشار إلى أن معرض اليوم يشهد العديد من الجهات والمسؤولين ممثلي شركات إقليمية وعالمية ومحلية تشارك في المعرض تحت شعار "الدمج بين العقول البشرية وقدرات الآلات".