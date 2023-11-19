شيني: لم نتلق عروضا أجنبية أو محلية بشأن شراء حصة من أسهم الشركة

قالت شركة العامة لمنتجات الخزف والصيني، شيني، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنها لم تتلقى أي عروض أجنبية أو محلية بشأن شراء حصة من أسهم الشركة.

وجاء ذلك في بيان لشركة شيني رداً على استفسارات البورصة المصرية حول ما نشر بعنوان (العامة لمنتجات الخزف والصيني على رادار مؤسسات محلية وأجنبية).

وكانت شيني، أعلنت عن ارتفاع خسائرها بنسبة 118.3% خلال الربع الأول من العام المالي 2023- 2024.

وأظهرت القوائم المالية لشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني، تسجيل صافي خسائر بلغ 20.37 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل خسائر بلغت 9.33 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الجاري.

وأرجعت الشركة الخسائر إلى تقادم الآلات والمعدات وأثر تصريف المخزون الراكد بالشركة منذ سنوات طبقاً لتوصيات الجمعية العمومية ومجلس إدارة الشركة.

نتائج أعمال سنوية

وقد أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني - شيني ،تحولها من الخسائر إلى الربحية خلال العام المالي الماضي 2022- 2023.

وأظهرت المؤشرات المالية لشركة شيني،تسجيل صافي ربح بلغ 19.65 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023، مقابل خسائر بلغت 68.97 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات شركة شيني خلال العام المالي الماضي إلى 240.39 مليون جنيه، مقابل 198.64 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.

تأسيس الشركة

تأسست الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني- شيني عام 1955 ، وتتبع القانون 203 لسنة 1991 ،وهي تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية ،التى تملك 45% من أسهمها.

و تعتبر الشركة من الشركات الرائدة فى مجال إنتاج وبيع منتجات الخزف والصينى وتشمل الأدوات المنزلية والفندقية من البورسلين الفاخر.

وتمتلك الشركة القابضة للصناعات المعدنية 46% من أسهم الشركة ، فى يمتلك القطاع العام والحكومة 25% ، اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقي مملوك للقطاع الخاص.