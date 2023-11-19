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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

متوقف منذ 3 سنوات.. زراعة النواب تناقش مشكلات تصدير الأسماك إلى أوروبا

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب هشام الحصري، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، بشأن التعرف على المشكلات التي تواجه تصدير الأسماك لأوروبا وإيقاف شحنات تصدير الأسماك بالمطارات وتعددية جهات الرقابة دون تنسيق بينهم، بالإضافة لمشكلات مراكب الصيد ومزارع الأسماك وعلاقتها بالمصانع.

وقال النائب محمود حسين، إن توقف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي منذ 3 سنوات، جاء نظراً لتعدد الجهات المسئولة عن الرقابة على عمليات تصدير الأسماك، مع ضعف الخبرات الكافية لدى تلك الجهات.

وأشار حسين إلي انخفاض أعداد مراكب الصيد المعتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء مما اضطر بعض المصدرين للاستعانة ببعض مراكب الصيد غير المعتمدة لتلبية احتياجات الأسواق الخارجية والسوق المحلى من الأسماك مما أثر بالسلب على صادرات مصر من الأسماك إلى الأسواق الأوروبية.

 

ومن جهته، أوضح رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية اللواء إيهاب صابر، أن الهيئة تقوم بإصدار شهادات معتمدة بخلو الأسماك من الأمراض الوبائية وليس لتحديد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه.

وانتهى رأي اللجنة إلى استكمال مناقشة الموضوع لحين حضور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ورئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ورئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وممثل عن قطاع التمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من  النائب خالد أبو النحول، بشأن ظاهرة انتشار سمكة الأرنب السامة في الأسواق المصرية رغم خطورتها على الصحة العامة.

وقد أوضح المهندس مدير عام الإدارة العامة للمصايد، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أصدرت قراراً عام 1996 بمنع تداول سمكة الأرنب فى الأسواق، فضلاً عن صدور قرار آخر فى ذات الشأن عام 2008 عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية آنذاك.

وأوضح مدير إدارة المراقبة على الأغذية، عدم انتشار تداول سمكة الأرنب بالأسواق، واقتصار حالات الإصابة على بعض الصيادين الذين تم إسعافهم، سوى حالة وفاة واحدة تم تسجيلها العام الجاري.

وانتهى رأى اللجنة إلى ضرورة قيام الجهات المعنية بتشديد الرقابة على أسواق تداول الأسماك لمنع تداول سمكة الأرنب السامة حفاظاً على صحة المواطنين، وستقوم اللجنة بإعداد مذكرة فى هذا الشأن للعرض على رئيس المجلس.

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